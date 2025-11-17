Aksa Hatibi İkrime Sabri’ye ölüm tehdidi

Ağustos ayından beri İsrail tarafından iki kez gözaltına alınıp Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırılan Kudüs Yüksek İslam Konseyi Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatîbi Şeyh İkrime Sabri, bugün mahkeme önüne çıkarılacak. Hukukçulara göre, Sabri’ye yöneltilen “Kışkırtıcılık” suçlaması, Kudüs’te resmi bir statü olan en üst İslami merci Yüksek İslam Konseyi’ne yöneltilmiş siyasi bir suçlama olarak öne çıkıyor. İsrail, Gazze’de işlediği soykırıma eş zamanlı olarak Batı Şeria’da şiddeti artırırken, Kudüs’ün statüsünü de değiştirmek istiyor. Hukukçular, Şeyh İkrime Sabri’ye yöneltilen bu suçlamanın amacının Kudüs’teki en üst İslami merciyi baskı altına alarak kentin statüsünün değiştirilmesinin önünü açmak olduğunu bildiriyor. Gazze’deki ateşkes gündemi ve Batı Şeria’nın çeşitli şehirlerinde süren İsrail şiddeti ise Şeyh İkrime Sabri’nin yargılanması konusunu gündemin dışına itiyor.

İSTİLACI YERLEŞİMCİLER SUİKAST ÇAĞRISI YAPIYOR

Kudüs Yüksek İslam Konseyi Başkanı İkrime Sabri’nin yargılanacağı mahkeme celsesinin tarihi yaklaştıkça, İsrail polisinin koruması altında hareket eden silahlı Yahudi yerleşimciler, son günlerde sık sık Sabri’nin Kudüs’teki evinin önünde toplanarak provokasyonlara karışıyor. Yerleşimciler, hakaret dolu sloganların yanı sıra Sabri’nin öldürülmesi için de çağrılar yapıyor. İsrail ise yaşanan bu ihlalleri dünya kamuoyundan gizliyor.

İSRAİL GÜNDEMDEN DÜŞÜRMEYİ BAŞARDI

Dünya kamuoyu ve medyanın gözleri, Gazze’de iki yıl süren soykırımın ardından ulaşıla ateşkese ve Batı Şeria’da yükselen şiddete dönmüşken İsrail’in Şeyh İkrime Sabri’yi yasa dışı bir ithamla yargılaması gündeme gelmiyor. Bununla birlikte İsrail, ciddi bir medya karartması uyguluyor. Yeni Şafak’a konuya dair bir açıklama gönderen Kudüs Yüksek İslam Konseyi, İsrail’in Şeyh İkrime Sabri’yi kovuşturmak ve yargılamak için çok sayıda hukukçuyu görevlendirmesine ve medyada karartma uygulamasına karşı İslam ülkelerindeki kamuoyu, hukukçular ve medyanın yaşanan bu baskıları görmezden gelmesinin İsrail’in Kudüs’ün statüsünü değiştirme girişimlerinin de önünü açtığı yönünde uyarıda bulundu.

YARGILAMA YASA DIŞI

Konsey tarafından gönderilen yazılı açıklamada, Şeyh İkrime Sabri’nin “Kışkırtıcılık” suçlamasıyla yargılanmasının “Kudüs’teki İslami merciye yönelmiş tehlikeli bir ihlal” olduğuna vurgu yapıldı. Filistinli alimlerin ve diğer dini mercilerin Şeyh’e desteklerini bildirdiğine işaret edilen açıklamada, İkrime Sabri’nin yargılanmasının uluslararası kanunlara da aykırı olduğunun altı çizildi. Açıklamada, İkrime Sabri’yi hedef almanın Kudüs’teki İslam merciini hedef almak anlamına geleceği vurgulandı.







