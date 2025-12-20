Yeni Şafak
Aktivist öldü sokaklar karıştı

04:0020/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
Bangladeş

Bangladeş'te protestocular, ünlü aktivist Şerif Osman Bin Hadi'nin ölümünün ardından başkent Dakka'da baskın düzenledikleri iki gazete binasından birini ateşe verdi.

Başkent Dakka, 2024'teki hükümet karşıtı protestoların ardından ülke çapında tanınan bir figür haline gelen siyasetçi ve aktivist Şerif Osman Bin Hadi'nin ölüm haberinin ardından protestolara sahne oluyor. Protestocular, 12 Aralık'ta sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşam mücadelesi veren Hadi'nin dün hayatını kaybetmesiyle sokaklara döküldü. Bengalce yayın yapan ve ülkenin önde gelen gazetelerinden Prothom Alo ve İngilizce yayın yapan Daily Star'ın binasını basan protestocular, Prothom Alo gazetesinin binasını ateşe verdi.

SEÇİMDE ADAY OLACAKTI

Binalarının neden hedef alındığı henüz netlik kazanmazken, içeride mahsur kalan personel saatler sonra tahliye edildi ve yangın kontrol altına alındı. Hadi, Şubat 2026'da yapılması planlanan bir sonraki genel seçimlerde, Dakka'daki önemli bir seçim bölgesinde bağımsız aday olarak yarışmayı hedefliyordu. Dakka'nın bazı bölgelerinde protestoların halen sürdüğü belirtiliyor. Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024 ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.


