Alaska'da düşen uçak ile ilgili korkunç rapor: Kalkış brüt ağırlığından 480 kilogram fazlaymış

Uçağın iniş sırasında hızının yaklaşık saatte 250 kilometre olduğu vurgulanan raporda, “Yere değmesi ile sağ ana iniş takımına bağlı olan yan destek kırıldı, iniş takımı geri çekilmiş konuma katlandı, kanat kökü gövde ile iniş takımı arasında kırıldı ve kanat gövdeden ayrıldı" ifadeleri kullanıldı.