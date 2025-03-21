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Alaska'da düşen uçak ile ilgili korkunç rapor: Kalkış brüt ağırlığından 480 kilogram fazlaymış

Alaska'da düşen uçak ile ilgili korkunç rapor: Kalkış brüt ağırlığından 480 kilogram fazlaymış

11:4821/03/2025, Cuma
DHA
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Alaska'da düşen uçağın ön raporu yayınlandı
Alaska'da düşen uçağın ön raporu yayınlandı

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) Alaska'da Bering Air şirketine ait düşen uçak kazasıyla ilgili raporunu açıkladı. Açıklamada, “Bilinen veya tahmin edilen buzlanma koşullarında uçuş için maksimum kalkış brüt ağırlığından 480 kilogram fazlaydı” denildi.

ABD'nin Alaska eyaletinde 6 Şubat'ta düşen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği uçağın kalkış brüt ağırlığından 480 kilogram fazla olduğu belirlendi.

İniş takımları çökmüş

Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu da 17 Şubat'ta Ontario eyaletindeki bir havalimanına inişi sırasında ters dönen ABD'nin Delta Air Lines şirketine ait yolcu uçağının kazasıyla ilgili ön inceleme raporunu yayınladı. Raporda, uçağın havalimanına çok hızlı inmesi nedeniyle sağ iniş takımlarının çöktüğü bildirildi.

Uçağın iniş sırasında hızının yaklaşık saatte 250 kilometre olduğu vurgulanan raporda, “Yere değmesi ile sağ ana iniş takımına bağlı olan yan destek kırıldı, iniş takımı geri çekilmiş konuma katlandı, kanat kökü gövde ile iniş takımı arasında kırıldı ve kanat gövdeden ayrıldı" ifadeleri kullanıldı.

Raporda, kazanın yaşandığı gün yüksek rüzgar ve buzlu hava şartları olduğu da aktarılarak, bulguların ön bilgi olduğu, kazanın kesin nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiği kaydedildi.



#ABD
#Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu
#uçak kazası
#rapor

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