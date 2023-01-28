Alçak yine yaktı: İsveç’ten çifte standart, Kur'an’a saldırıya izin Tevrat'a engel

Danimarkalı ırkçı parti lideri Rasmus Paludan’ın İsveç hükümetinden aldığı izinle Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’ân-ı Kerim’i yakmasına tepkiler yağarken, İsveç hükümetinin ikiyüzlülüğünü ortaya koyan bir gelişme yaşandı. İsrail’in İsveç Büyükelçisi Ziv Nevo Kulman, büyükelçilikleri önündeki Tevrat yakma eyleminin İsveç yönetimi tarafından engellendiğini duyurdu. Yıllardır terör örgütü PKK ve FETÖ’nün eylemlerine göz yuman İsveç’in uyguladığı çifte standart, “Hedefte Türkiye mi vardı” sorusunu gündeme getirdi. Öte yandan ırkçı siyasetçi, provokatif eylemlerine bir yenisini ekleyerek Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Kur’an-ı Kerim yaktı.

HÜKÜMET ENGELLEDİ

İsrail’in İsveç Büyükelçisi Ziv Nevo Kulman, büyükelçilikleri önündeki Tevrat yakma eylemininin İsveç yönetimi tarafından engellendiğini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kulman, “Büyükelçiliğin İsveç makamları önündeki girişimleri ve yerel Yahudi cemaatinin unsurlarıyla ortak faaliyetin ardından aşırılık yanlısı organizatörlerin bir Tevrat parşömeni yakmayı planladıkları gösteriyi düzenleme talebini geri çekmelerinden mutluyuz” diyerek İsveç yönetimine teşekkür ettiğini paylaştı.

İKİYÜZLÜ TUTUM

İslam düşmanı ırkçı siyasetçi Paludan’ın gerçekleştrdiği Kur’an-ı Kerim-i yakma eylemine ilişkin İsveç Dışişleri Bakanı Billström, “ifade özgürlüğü” yorumunda bulunmuştu. Türkiye’nin tepkilerini görmezden gelen Billström, “Bu eylem İsveç demokrasisinin bir parçası” demişti. Kur’an-ı Kerim-in yakılmasına göz yuman ve polis koruması tahsis eden İsveç hükümetinin, Tevrat yakılmasına mani olması, ikiyüzlü tutumu gözler önüne serdi.

DANİMARKA'DA YENİ PROVAKASYON

İfade özgürlüğü kisvesi altında kutsal değerlere saldıran Paludan dün Danimarka’da çirkin eylemini tekrarladı. Irkçı siyasetçi, başkent Kopenhag’da polis korumasında Kur’an-ı Kerim yaktı. Güvenlik önlemleri altında Kopenhag’ın popüler bölgelerinden Norrebro’ya giden Paludan’ın kurşun geçirmez kask ve yelek giydiği görüldü. Paludan, eyleminden saatler önce skandal bir açıklamada bulunmuş, İsveç’e NATO’ya giriş izni verene kadar her cuma Türk büyükelçiliği önünde Kuran yakacağını açıklamıştı.

MESCİD-İ AKSA İMAMINDAN SOMUT ADIM ÇAĞRISI

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Sinine, Kur'an-ı Kerim'i yakmanın İslam'a ve Müslümanlara yönelik bir "nefret" ifadesi olduğunu ve bu saldırılara karşı Müslüman ülkelerin somut adımlar atması gerektiğini söyledi. Kur'an-ı Kerim'in Müslümanların kalbinde baki olduğunu vurgulayan Ebu Sinine, Arap ve İslam ülkelerine "bu tür saldırıların yapıldığı ülkelerdeki büyükelçilerini çekmeleri" çağrısında bulundu. "Kur'an-ı Kerim'i yakmak, İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanlığın apaçık göstergesidir." diyen Ebu Sinine, geçmişte olduğu gibi bugün de özellikle İslam'a saldırıldığına dikkat çekti.

DIŞİŞLERİ:LANETLİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı’nca “İsveç’te kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun Danimarka’nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz” açıklaması yapıldı. Açıklamada, İsveç ve Hollanda’dan sonra Danimarka’da gerçekleştirilen alçak eylemin Avrupa’da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin eriştiği tehlikeli boyutları gösterdiği kaydedildi.







