Almanya Başbakanı Scholz: Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor

'2 VATANIM VAR, UKRAYNA İÇİN HAYATIMI FEDA ETMEYE HAZIRIM<br>Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi İnna Arnautova (52) da Rus asıllı Türk vatandaşı olduğunu belirterek, Ukrayna adına savaşmak istediğini söyledi. Ukrayna'da büyüdüğünü anlatan Arnautova, \"Benim iki vatanım var. Biri kökenim diğeri büyüdüğüm topraklar. Bu iki halkı ben ayıramam ama saldıran ve haksız olan Rusya olduğuna inanıyorum. Sayın Putin, acil bir çağrı olarak size sesleniyorum; durdurun bu savaşı. Bu sadece Rusya-Ukrayna savaşı değil, bu dünya savaşı olacak. Biz şimdi bunu durduramazsak çok büyük boyutlara ulaşacak. Benim annem-babam Rus, babaannem, kardeşlerim ve kızım Ukraynalı. Şu an kız kardeşime ulaşamıyorum. Ukrayna için kendi hayatımı feda etmeye de hazırım\" dedi.