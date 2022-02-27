Almanya Başbakanı Scholz: Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savunma harcamaları için 100 milyar avroluk ek bir fon ayıracaklarını açıkladı.
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Almanya, hava sahasını Rusya'ya kapatıyor
Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu.
Haberde, Ulaştırma Bakanı Volker Wissing'in ARD'ye ülkesinin Rusya'ya yerel saatle 15.00'ten itibaren hava sahasını kapatacağını doğruladığı belirtildi.
Ulaştırma Bakanlığının Twitter hesabından dün yapılan paylaşımında,
"Bakan Volker Wissing Alman hava sahasının Rus uçaklarına kapatılmasını destekliyor ve bunun için hazırlıkların tamamlanmasını istedi." ifadesi kullanılmıştı.
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden paylaşılan görüntülerde, Ukrayna birliklerinin gözaltına aldığı Rus askerleri yer aldı.
Bu görüntülere ek olarak bir Rus tankının vurulma anı da görüntülere yansıdı.
Kiev’de esir alınan Rus askerlerinin görüntüleri paylaşıldı
Kiev’de esir alınan Rus askerlerinin görüntüleri paylaşıldı
Kiev’de esir alınan Rus askerlerinin görüntüleri paylaşıldı
Kiev'de esir alınan Rus askerlerinin görüntüleri paylaşıldı
Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde çatışmalar sürerken, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, esir alınan Rus askerlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.
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Ukraynalı asker Rus tankını böyle imha etti
Ukraynalı asker, terk edilen bir Rus tankının omuzdan atılan füze ile vurdu. İsabet alan Rus tankı kullanılamaz hale geldi.
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Ukrayna'nın Donbas bölgesinde 1972 yılında doğan Arina Motsarenko, 2000 yılında tatil için geldiği Adana'da Hüseyin Tarı ile tanışıp evlendi. Müslüman ve Türk vatandaşı olan Arina, adını da İrem olarak değiştirdi. Türk eşi ile 22 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren 5 çocuk annesi Tarı, Adana'da yaşayan Ukrayna ve Rus vatandaşların üye olduğu Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni kurup başkanı da oldu.
Tercümanlık da yapan İrem Tarı, Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının kardeş olduğunu belirterek, \"Şu anda kardeş kardeşi öldürüyor\" dedi. Babasının Ukraynalı annesinin de Rus olduğunu anlatan Tarı, \"Babam Ukraynalı ve Donbas bölgesinde yaşıyor. Annem Rus. Şimdi ben hangisinden vazgeçeyim? Annemden mi babamdan mı? Biz hepimiz kardeşiz. Maalesef kardeş, kardeşi öldürüyor. Hiçbir suçu olmayan halk bombalanıyor. Bu kanlı siyasete 'hayır' diyorum. Rus kardeşlerimle biz birlikte büyüdük, aynı okulda okuduk. Sayın Putin, kes şu ateşi. Biz savaş değil kardeşlik ve barış istiyoruz\" dedi.
'HİÇBİR ŞEKİLDE ONLARA ULAŞAMIYORUM\"<br>Donbas bölgesinde yaşayan babası Mikhail Motsarenko'ya (75) ulaşamadığını belirten İrem Tarı, \"Annem Galına, Adana'da benimle yaşıyor. Savaşın çıktığı günden bu yana babama ulaşamıyorum. En son kuzenlerimle konuştuğum sırada bir bomba patladı ve bomba sesinden sonra iletişimimiz kesildi. O saatten beri hiçbir şekilde onlara ulaşamıyorum. Babamı Türkiye'ye getirmek istiyorum ama nasıl olacak bilmiyorum. Şu an bombaların da altında. Çocuklar, yaşlılar çok korkuyorlar\" diye konuştu.
EŞİM DE UKRAYNA İÇİN SAVAŞMAK İSTİYOR<br>Eşi Hüseyin'in de gönüllü olarak Ukrayna'ya gidip savaşmak istediğini vurgulayan Tarı, duygularını şöyle ifade etti:<br>\"Eşim Türk ve savaş haberi geldiğinden beri onu tutamıyorum. Gönüllü olarak Ukrayna'ya gitmek istiyor. Ben de bu yaştan sonra silahımı alıp gitmeye hazırım. Ülkeme gidip babamı savunmak istiyorum. Biz savaşçı değiliz, savaş istemiyoruz ama çocuklarımızı, yaşlılarımızı savunmak zorundayız. Aynı şekilde burada bulunan Rus ve Ukraynalı vatandaşlar savaşmaya hazırlar. Hatta dün kapıya çok sayıda kişi geldi. Biz nasıl gönüllü olarak gidebiliriz, diyorlar. Türklere de çok teşekkür ediyorum. Telefonlarım susmuyor. Türk kardeşlerimiz arayıp, 'sizin için ne yapabiliriz' diye soruyor.\"
'2 VATANIM VAR, UKRAYNA İÇİN HAYATIMI FEDA ETMEYE HAZIRIM<br>Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi İnna Arnautova (52) da Rus asıllı Türk vatandaşı olduğunu belirterek, Ukrayna adına savaşmak istediğini söyledi. Ukrayna'da büyüdüğünü anlatan Arnautova, \"Benim iki vatanım var. Biri kökenim diğeri büyüdüğüm topraklar. Bu iki halkı ben ayıramam ama saldıran ve haksız olan Rusya olduğuna inanıyorum. Sayın Putin, acil bir çağrı olarak size sesleniyorum; durdurun bu savaşı. Bu sadece Rusya-Ukrayna savaşı değil, bu dünya savaşı olacak. Biz şimdi bunu durduramazsak çok büyük boyutlara ulaşacak. Benim annem-babam Rus, babaannem, kardeşlerim ve kızım Ukraynalı. Şu an kız kardeşime ulaşamıyorum. Ukrayna için kendi hayatımı feda etmeye de hazırım\" dedi.
'Annem Rus, babam Ukraynalı, ben hangisinden vazgeçeyim'
Ukrayna asıllı Türk vatandaşı olan Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İrem Tarı, babasının Ukraynalı annesinin ise Rus olduğunu belirterek, "Şimdi ben hangisinden vazgeçeyim. Kardeş kardeşi öldürüyor" dedi.
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, “Koryukivka şehrinin eteklerinde, Chernihiv bölgesinde insanlar düşmanın tanklarının ilerlemesini engelliyor\" denildi.<br>
Görüntülerde, bir grup silahlı sivil ve güvenlik görevlisinin Rus tankını durdurduğu görüldü.
Ukrayna'da silahlanan siviller Rus tankını durdurdu
Rusya ile Ukrayna askerleri arasında yoğun çatışmalar 4 gündür devam ediyor. Ukrayna'da silahlanan siviller, Çernihiv bölgesinde ilerleyen Rus tankını durdurdu.