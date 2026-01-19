Almanya Başbakanı'ndan Suriye'de uzlaşmaya ilişkin sürece destek

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Merz, Cumhurbaşkanı Şara'yı Almanya'ya davet ettiğini belirterek, uzlaşmaya ilişkin tüm süreci desteklemek istediklerini ifade etti.
Merz, lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ülkedeki iç siyasi gelişmelerden dolayı bugün ve yarın yapacağı Berlin ziyaretini iptal ettiğini aktaran Merz, Suriye’nin Orta Doğu'da büyük ve önemli bir ülke olduğunu belirtti.
Merz, Suriye'nin tüm bölgeye büyük refah ve barış getirebilecek bir ülke olduğunu ve bu yüzden Cumhurbaşkanı Şara'yı Almanya'ya davet ettiğini ifade etti.
Başbakan Merz, Suriye Cumhurbaşkanı Şara için yaptıkları Berlin davetinin hala geçerli olduğunu kaydetti.