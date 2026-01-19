Yeni Şafak
Almanya Başbakanı'ndan Suriye'de uzlaşmaya ilişkin sürece destek

Almanya Başbakanı'ndan Suriye'de uzlaşmaya ilişkin sürece destek

20:3919/01/2026, Pazartesi
AA
Almanya Başbakanı Friedrich Merz
Almanya Başbakanı Friedrich Merz

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Merz, Cumhurbaşkanı Şara'yı Almanya'ya davet ettiğini belirterek, uzlaşmaya ilişkin tüm süreci desteklemek istediklerini ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Suriye'de uzlaşmaya ilişkin tüm sürece destek vermek istediklerini söyledi.

Merz, lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ülkedeki iç siyasi gelişmelerden dolayı bugün ve yarın yapacağı Berlin ziyaretini iptal ettiğini aktaran Merz, Suriye’nin Orta Doğu'da büyük ve önemli bir ülke olduğunu belirtti.

Merz, Suriye'nin tüm bölgeye büyük refah ve barış getirebilecek bir ülke olduğunu ve bu yüzden Cumhurbaşkanı Şara'yı Almanya'ya davet ettiğini ifade etti.

"Alman hükümeti olarak yapacağız"

Almanya'da, çoğu ülkelerine geri dönebilmeyi bekleyen yaklaşık 1 milyon Suriyeli mültecinin bulunduğunu aktaran Merz,
"Koşullar yerine gelirse onlar da geri döneceklerdir. Dolayısıyla bu ülkenin sakinliğe kavuşması, orada barışın hakim olması ve halkın farklı grupları arasında iyi bir birlikte yaşamın mümkün olmasının sağlanması bizim de çıkarımızadır."
dedi.
Merz, Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşmasına ilişkin
"Bu 14 maddelik planı henüz nihai olarak değerlendirmedik. Bunu Alman hükümeti olarak yapacağız. Ancak ülkede uzlaşmaya ilişkin tüm süreci desteklemek istiyoruz."
diye konuştu.
"Suriye ordusu ile Kürt güçleri arasında dün ateşkesin sağlanmasını cesaret verici bir işaret" olarak nitelendiren Merz, "Ancak orada elbette hala yapılacak çok iş var. Biz de bu çalışmayı Suriye hükümetine destek vererek eşlik ediyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Merz, Suriye Cumhurbaşkanı Şara için yaptıkları Berlin davetinin hala geçerli olduğunu kaydetti.



