Dünya Almanyada 18 yaş altındakilere ayçiçek yağı satmak yasaklandı
AVRUPA

Almanya'da 18 yaş altındakilere ayçiçek yağı satmak yasaklandı

Almanya'da yaşanan ayçiçek yağı tedariği sorunu nedeniyle zincir marketler radikal bir karar aldı. 18 yaş altındaki kişilere ayçiçek yağı satmak yasaklandı. Hatta bazı marketlerde yağ almak isteyenlerin kimliklerine bakıldı.

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Haber Merkezi Diğer
Almanyada 18 yaş altındakilere ayçiçek yağı satmak yasaklandı
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Almanya'da ayçiçek satışları ile ilgili alınan karar tepki çekti. Tedarik zincirlerinde yaşanan ayçiçek yağı sorunu nedeniyle, yağ satışlarına yaş sınırlaması getirildi.

18 YAŞ ALTINA AYÇİÇEK YAĞI SATMAK YASAK

Süpermarketler, depolarında sınırlı sayıda bulunan ayçiçeği yağının eşit dağılımını sağlamak adına, alımda sayıya getirdikleri sınırlamayı şimdi de yaşa getirdi. Ailelerin çocuklarına da yağ aldırması üzerine süpermarketler, 18 yaş altındakilere ayçiçeği yağı satmamaya başladı.

Uygulamanın ilk örneği, süpermarketler zinciri Lidl'in Schleswig Holstein Eyaleti'ndeki bir şubesinde görüldü. Kasiyerler, ayçiçeği yağı alanların kimliklerine bakmaya başladı.

UN VE YAĞ KRİZİ YAŞANIYOR

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'nın birçok ülkesinde un ve ayçiçeği yağı tedarikinde sıkıntı yaşanıyor. Almanya'da da her iki ürünün yer aldığı raflar boş olmaya devam ediyor. Artan enerji, gaz ve akaryakıt fiyatları nedeniyle zor durumda olan Alman tüketiciler, temel gıdalardan yağ ve unda tedarik sıkıntısının yanı sıra ciddi oranda zamla da karşı karşıya kalıyor.

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