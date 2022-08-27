Dünya Almanyada enerji tasarrufu için AVMlerdeki yürüyen merdivenler durduruldu
AVRUPA

Almanya'da enerji tasarrufu için AVM'lerdeki yürüyen merdivenler durduruldu

Enerjide büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı olan Avrupa ülkeleri, çeşitli tasarruf yöntemlerine başvurmayı sürdürüyor. Son olarak AVM'lerle ilgili yeni kararlar alan Almanya, yürüyen merdivenleri durdurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanyada enerji tasarrufu için AVMlerdeki yürüyen merdivenler durduruldu
​Almanya'da enerji tasarrufu için AVM'lerdeki yürüyen merdivenler durduruldu.

Büyük ölçüde Rusya'dan gelen gaza bağımlı olan Almanya, son yılların en büyük enerji krizini yaşıyor.

Alman hükümeti, Rusya’dan gelen gaz arzının azalması nedeniyle ve Rus gazına bağımlılığı azaltmak için alınan enerji tasarrufu önlemlerini geçtiğimiz günlerde onayladı. Böylece gaz kullanımının yaklaşık yüzde 2 oranında azaltılması hedefleniyor.

AVM'LERDE ENERJİ TASARRUFU DÖNEMİ

Alman yayın kuruluşu Bild'in haberine göre Almanya'da bulunan AVM'lerde de yeni kurallar yürürlüğe girdi.

  • Merkezlerdeki elektrikli yürüyen merdivenlerin kullanımı durduruldu.

Bariyerlerle kapatılan merdivenlere bilgilendirme afişleri asılırken mağaza yöneticileri bu kuralın oluşturulan birimlerce denetlendiğini söyledi.

Bild'de yer alan haber.
Bild'de yer alan haber.

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Almanya'da panik havası: Enerji krizi ülkeyi vurdu
FOTOĞRAF 10
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Almanya'da kış aylarında olası bir enerji krizinin yaşanabileceği endişesiyle vatandaşlar şimdiden evlerine elektrikli ısıtıcılar almaya başladı.<br><br>
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Piyasa araştırma firması GFK'ye göre, Almanya'da 2022'nin ilk altı ayında 600 bin elektrikli ısıtıcı satıldı. Satışların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 arttığına dikkat çekildi.
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Berlin'de elektrikli ürünler satan Eisen Doring mağazasının sahibi Frank Doring, AA muhabirine yaptığı açıklamada, \"son iki ayda elektrikli ısıtıcıların satışında büyük artış yaşandığını ve ellerindeki ısıtıcıların tükendiğini\" söyledi.
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Berlin'de elektrikli ürünler satan Eisen Doring mağazasının sahibi Frank Doring, AA muhabirine yaptığı açıklamada, \"son iki ayda elektrikli ısıtıcıların satışında büyük artış yaşandığını ve ellerindeki ısıtıcıların tükendiğini\" söyledi.
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HER ŞEY TÜKENDİ<br><br>Frank Doring, \"Isıtıcılar belki de eylül, ekim ya da kasımda gelir. Hiçbir şirket teslimatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söyleyemez. Çünkü her şey tamamen tükendi. En büyük sorun da bu. Herkes elektrikli ısıtıcı almak istiyor çünkü gaz yoksa ev soğuk demektir.\" dedi.
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Elektrikli ısıtıcı arayan müşterilerden Petra, Alman hükümetinin enerji tüketiminin azaltılmasını istemesinden sonra, \"gaz tedarikinin azalması ya da fiyatının daha da artması durumunda daha çok elektriğe bel bağlamak zorunda kalmaktan endişe duyduğunu belirtti.
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Petra, \"Korkum şu ki sorunlar yaşanacak. Isıtıcım olmazsa ve biri sağlık sorunları yaşarsa, en azından sıcak bir banyo gerekecek. Belki ileride sıcak suyla duş alamayacağız. İşte bu yüzden acilen bir elektrikli ısıtıcıya ihtiyacım var.\" diye konuştu.
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PARANIZ VARSA ALIN<br><br>Almanya'da öğrenci olan Jason da elektrikli ısıtıcı alıp almayacağı sorulduğunda, \"Herkesin bunu almaya parası yok. Ama paranız varsa, alın.\" dedi.
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KARNEYLE GAZ<br><br>Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan olan Kuzey Akım doğal gaz boru hattı üzerinden gaz sevkiyatının \"teknik nedenlerden ötürü\" azaltılması üzerine, petrol ve doğal gaz uzmanı Thomas O'Donnell, \"Bu kış muhtemelen doğal gazda yüzde 30 eksiğimiz olacak. Bu da herkesin gaza ulaşamayacağı ve karneyle dağıtım olacağı anlamına geliyor.\" açıklamasında bulundu.
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O'Donnell, \"Tüketiciler etkisini hissedecek. Halihazırda Berlin'de ya da Almanya'da termostatların 22 santigrat dereceden 17'ye, belki daha düşük bir dereceye indirilmesi gerektiği söylendi.\" ifadesini kullandı.
Almanya'da panik havası: Enerji krizi ülkeyi vurdu
Rusya'nın vanaları kısmasının ardından Avrupa'da enerji krizi nedeniyle panik yaşanıyor. Kara kışa hazırlanan Almanya, sıcak sudan vazgeçmiş, kamu binalarını karartmaya karar vermişti. Edinilen yeni bilgiye göre, halk yaz ortasına elektrikli ısıtıcı almaya başladı.

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