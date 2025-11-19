Yeni Şafak
Almanya'da silahlı kuvvetlere şüpheli İHA'ları vurma yetkisi

21:2319/11/2025, Çarşamba
AA
Almanya Bakanlar Kurulu
Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen yasa tasarının Federal Meclis'te onaylanmasının ardından, polis ve ordunun şüpheli gördüğü dron faaliyetlerine müdahale edebileceğini ifade etti. Dobrindt, "Yasa, polisin şüpheli insansız hava araçlarına etkili bir şekilde müdahale edemediği durumlarda, Alman silahlı kuvvetlerinin idari yardım çerçevesinde insansız hava araçlarına müdahale etmesine olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

Almanya'da Bakanlar Kurulu, polis ve silahlı kuvvetlere şüpheli insansız hava araçlarıyla (İHA) mücadele etme, onları durdurma ve vurma yetkisi veren yasa tasarısını kabul etti.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen yasa tasarısının, Federal Meclis'te onaylanmasının ardından polis ve orduya şüpheli dron faaliyetlerine müdahale etme konusunda yeni yasal yetkiler verileceğini belirtti.


Hava Güvenliği Yasası ile polis ve silahlı kuvvetler arasında işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma için gerekli görülen yasal çerçeveyi oluşturduklarını aktaran Dobrindt,
"Yasa, polisin şüpheli insansız hava araçlarına etkili bir şekilde müdahale edemediği durumlarda, Alman silahlı kuvvetlerinin idari yardım çerçevesinde insansız hava araçlarıyla mücadele etmesine, onları durdurmasına ve hatta vurmasına olanak tanıyor."
ifadelerini kullandı.
Dobrindt ayrıca, federal polis tarafından yönetilen yeni bir
"dron savunma birimi"
kurulacağını da dile getirdi.

Tasarının yasalaşması için Federal Meclis'te görüşülüp onaylanması gerekiyor.





