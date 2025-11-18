Moskova’daki iki havalimanında uçuşlar askıya alındı: İHA saldırısı gerçekleşti

Rusya Federasyonu Sivil Havacılık İdaresi (RFCAA) ise, İHA saldırısı nedeniyle başkentte bulunan en büyük iki havalimanı olan Sheremetyevo ve Vnukovo’da tüm hava trafiğini geçici olarak durdurduğunu, ancak daha sonra yeniden açıldığını açıkladı.