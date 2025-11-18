Yeni Şafak
Moskova’daki iki havalimanında uçuşlar askıya alındı: İHA saldırısı gerçekleşti

20:1018/11/2025, Salı
IHA
Vnukovo havalimanı
Rusya'nın başkenti Moskova'ya düzenlenen İHA saldırısı nedeniyle Sheremetyevo ve Vnukovo havalimanlarındaki uçuşlar geçici olarak uçuşa durduruldu. Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, saldırıda kullanılan İHA’ların düşürüldüğünü ifade etti.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Sheremetyevo ve Vnukovo havalimanlarında İHA saldırısı nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu.


Rusya’nın başkenti Moskova’ya İHA saldırısı düzenlendi. Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, saldırıda kullanılan İHA’ların düşürüldüğünü belirterek, acil durum ekiplerinin İHA’ların düştüğü noktalara sevk edildiğini ifade etti.


Rusya Federasyonu Sivil Havacılık İdaresi (RFCAA) ise, İHA saldırısı nedeniyle başkentte bulunan en büyük iki havalimanı olan Sheremetyevo ve Vnukovo’da tüm hava trafiğini geçici olarak durdurduğunu, ancak daha sonra yeniden açıldığını açıkladı.


Saldırıdaki mal ve can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.



#İHA
#Saldırı
#Havalimanı
