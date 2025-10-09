Almanya'dan Gazze'deki ateşkes sürecinde belirleyici rol üstlenmesi için BM'ye çağrı

Gazze'deki ateşkes sürecini görüşmek üzere Paris'e gelen Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine ateşkes sürecinde belirleyici rol üstlenmesi çağrısında bulundu. Bakan Wadephul, "BM, dünya barışı, güvenliği ve istikrarı için eşsiz bir kuruluştur ve bu kurum artık sorumluluklarını yerine getirebilir ve getirmelidir." ifadelerini kullandı.
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planını desteklemek ve başarılı şekilde uygulanmasını sağlamak için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine belirleyici rol üstlenmesi çağrısında bulundu.
Gazze'deki ateşkes sürecini görüşmek üzere Avrupa ülkeleri ve bölgesel aktörlerin katılımıyla düzenlenen bakanlar toplantısı için Paris'e gelen Wadephul, gazetecilere açıklamada bulundu.
Bakan Wadephul, şunları dile getirdi: