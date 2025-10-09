Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Almanya'dan Gazze'deki ateşkes sürecinde belirleyici rol üstlenmesi için BM'ye çağrı

Almanya'dan Gazze'deki ateşkes sürecinde belirleyici rol üstlenmesi için BM'ye çağrı

19:249/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul

Gazze'deki ateşkes sürecini görüşmek üzere Paris'e gelen Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine ateşkes sürecinde belirleyici rol üstlenmesi çağrısında bulundu. Bakan Wadephul, "BM, dünya barışı, güvenliği ve istikrarı için eşsiz bir kuruluştur ve bu kurum artık sorumluluklarını yerine getirebilir ve getirmelidir." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planını desteklemek ve başarılı şekilde uygulanmasını sağlamak için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine belirleyici rol üstlenmesi çağrısında bulundu.

Gazze'deki ateşkes sürecini görüşmek üzere Avrupa ülkeleri ve bölgesel aktörlerin katılımıyla düzenlenen bakanlar toplantısı için Paris'e gelen Wadephul, gazetecilere açıklamada bulundu.

Bakan Wadephul, şunları dile getirdi:

"Birleşmiş Milletler'in bu süreçte belirleyici bir rol oynaması gerektiğine inanıyoruz. BM Güvenlik Konseyinin, tüm sonraki adımlar için hukuki kesinlik sağlayan ve siyasi çerçeve oluşturan karar çıkarması gerektiğine inanıyoruz.
BM, dünya barışı, güvenliği ve istikrarı için eşsiz bir kuruluştur ve bu kurum artık sorumluluklarını yerine getirebilir ve getirmelidir."


#Almanya
#gazze
#Ateşkes
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEMUR MAAŞ ZAMMI 2026: En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Ocak zam oranları ve yeni maaş tablosu belli oluyor