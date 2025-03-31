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Almanya'dan Trump'a tek vücut mesajı: ABD'nin ek gümrük vergilerine karşılık vermeye hazırız

Almanya'dan Trump'a tek vücut mesajı: ABD'nin ek gümrük vergilerine karşılık vermeye hazırız

11:0131/03/2025, понедельник
AA
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Scholz, ticaret savaşlarının tüm taraflara zarar verdiğine dikkati çekti.
Scholz, ticaret savaşlarının tüm taraflara zarar verdiğine dikkati çekti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük tarifeleri karşısında ‘zayıf' olmadığını ve Washington'a ‘tek vücut' olarak yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.

Dünyanın önde gelen sanayi fuarlarından Hannover Messe Fuarı'nın (Hannover Sanayi Fuarı) resmi açılışını yapan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kanada'ya ek gümrük vergileri getiren ve defalarca bu ülkenin ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini söyleyen Trump'a karşı ülkesinin Kanada ile dayanışma içinde olduğunu söyledi.


Yakında görevini devretmesi beklenen Olaf Scholz,
"Kanada, başkasına ait bir devlet değildir. Kanada gururlu, bağımsız bir ulustur. Kanada'nın dünyanın her yerinde dostları var. Özellikle de Almanya ve Avrupa'da birçok dostu var. Biz sizin yanınızdayız"
diye konuştu.

AB'nin ABD'nin gümrük tarifeleri karşısında "zayıf" olmadığını ve Washington'a yanıt vermeye hazır olduğunu dile getiren Scholz, Birliğin elinde Trump'ın gümrük politikasına karşı koyacak araçlar olduğunu vurguladı.


Almanya Başbakanı Scholz
, "Bu nedenle ABD'ye şunu söylüyorum, işbirliği Avrupa'nın hedefi olmaya devam ediyor. Ancak ABD bize çelik ve alüminyuma uygulanan tarifelerde olduğu gibi başka seçenek bırakmazsa, AB olarak tek vücut olarak yanıt vereceğiz"
dedi.

Trump'ın gümrük tarifelerinin yanında
"Önce Amerika"
politikalarını da eleştiren Scholz, bunlara verilecek cevabın daha fazla serbest ticaret, daha fazla rekabet gücü ve daha fazla teknolojik egemenlik olduğunu söyledi.

Scholz, ticaret savaşlarının tüm taraflara zarar verdiğine dikkati çekerek,
"Piyasalara ve hisse senedi fiyatlarına baktığımızda, şu anda tarife politikamızla yanlış yolda olmadığımızı görüyoruz"
ifadelerini kullandı.


#ABD
#Olaf Scholz
#Almanya
#Trump

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