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Donald Trump'tan Amerika'yı karıştıracak sözler: 'Şaka yapmıyorum' diyerek duyurdu

Donald Trump'tan Amerika'yı karıştıracak sözler: 'Şaka yapmıyorum' diyerek duyurdu

09:1731/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
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Donald Trump.
Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, üçüncü kez başkanlık yapma isteğinin bir şaka olmadığını belirterek, "Bunu gerçekleştirmenin yolları var." ifadelerini kullandı.

NBC News kanalına verdiği röportajda 3. dönem başkanlık tartışmalarına ilişkin görüşlerini paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, bu konuda net konuşmak için henüz erken olduğunun altını çizerken bir dönem daha başkanlığa ise açık olduğunu net sözlerle dile getirdi.


Trump, Anayasa'nın 22. maddesi uyarınca 2 dönem ile sınırlandırılmış olan başkanlık süresinin bir dönem daha uzatılması ile ilgili soruya, "Pek çok insan bunu yapmamı istiyor ama ben onlara daha önümüzde uzun bir yol olduğunu, yönetimin henüz çok başında olduğumuzu söylüyorum" diye yanıt verdi.


"Çalışmayı seviyorum"


Trump, üçüncü bir dönem görev yapma konusunda bugüne kadarki en kapsamlı yorumlarından birini yaparken, "Şu an bugüne odaklandım. Çalışmayı seviyorum" ifadesini kullandı.


Bir dönem daha görev yapmak isteyip istemediği sorulduğunda, "Bu konuda şaka yapmıyorum ama bunu düşünmek için henüz çok erken" değerlendirmesini yaptı.


Kendisine üçüncü bir dönem için aday olmasını sağlayacak planların sunulup sunulmadığı sorulduğunda ise Trump, "Bunu yapabileceğiniz yöntemler var" cevabını verdi.


Trump, muhabirin Başkan Yardımcısı JD Vance'in aday olacağı ve ardından görevi Trump'a devredeceği olası bir senaryonun mümkün olup olmayacağına ilişkin sorusuna,
"Bu yöntemlerden biri olabilir ancak başka yöntemler de var"
diye yanıt verdi.



#Trump
#ABD
#Beyaz Saray

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