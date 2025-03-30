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Trump’tan Rusya'ya gözdağı, İran'a açık tehdit: Bombalamalar yolda

Trump’tan Rusya'ya gözdağı, İran'a açık tehdit: Bombalamalar yolda

17:3530/03/2025, Pazar
G: 30/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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ABD Başkanı Donald Trump - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ABD Başkanı Donald Trump - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

ABD Başkanı Donald Trump, hem Rusya’ya hem de İran’a karşı tehdit dozunu artırdı. Trump, Putin'in Zelenski'nin liderliğine güven duymamasına "sinirlendiğini" belirterek, Ukrayna’daki savaşın durmaması halinde Moskova’ya yeni yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Ayrıca Tahran’ın yeni bir nükleer anlaşmayı kabul etmemesi durumunda, İran’a yönelik “daha önce görülmemiş büyüklükte” bombalamalar yapılabileceğini ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi.

NBC News’e verdiği röportajda konuşan Trump,
Putin’in Zelenski’yi “gayrimeşru” ilan etmesini ve Ukrayna’da yeni bir lidere ihtiyaç duyulduğu yönündeki ifadelerini eleştirdi.

'Putin’e kızgınım hatta çok öfkeliyim'

Trump,
“Putin’e kızgınım, hatta çok öfkeliyim”
diyerek, bu tür söylemlerin barış çabalarına zarar verdiğini vurguladı.
  • Açıklamalar, ABD-Rusya ilişkilerinde tansiyonu yeniden yükseltti.

Moskova’dan gelen petrole yüzde 25 gümrük vergisi

Ukrayna’daki kan dökülmesinin sona ermemesinden Rusya’yı sorumlu tutarsa, Moskova’dan gelen petrole %25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.
“Her an yürürlüğe girebilir”
diyen Trump, sert ekonomik yaptırımları masaya koydu.
  • Trump, Ukrayna’daki kan dökülmesinin sorumlusunun Rusya olduğuna karar vermesi halinde, Rusya’dan gelen tüm petrole “ikincil tarifeler” getireceğini söyledi.

'Putin'le bu hafta görüşeceğiz'

ABD Başkanı Donald Trump Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bu hafta görüşeceğini açıkladı.

Ambargo sinyali

“Eğer Ukrayna’daki kan dökülmesini durdurmak için Rusya ile bir anlaşma sağlayamazsak–ki olabilir– o zaman Rusya’dan petrol alan herkesin ABD pazarından dışlanmasını sağlayacağım”
diyen Trump, enerji ambargosunun sinyallerini verdi.

İran'a tehdit: Daha önce görülmemiş büyüklükte bombalamalar...

Trump’ın radarında yalnızca Putin yok. Tahran’ın yeni bir nükleer anlaşmayı kabul etmemesi durumunda, İran’a yönelik “daha önce görülmemiş büyüklükte” bombalamalar yapılabileceğini açıkladı.



#Donald Trump
#Vladimir Putin
#ABD
#Rusya

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