Trump’tan Rusya'ya gözdağı, İran'a açık tehdit: Bombalamalar yolda

ABD Başkanı Donald Trump, hem Rusya’ya hem de İran’a karşı tehdit dozunu artırdı. Trump, Putin'in Zelenski'nin liderliğine güven duymamasına "sinirlendiğini" belirterek, Ukrayna’daki savaşın durmaması halinde Moskova’ya yeni yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Ayrıca Tahran’ın yeni bir nükleer anlaşmayı kabul etmemesi durumunda, İran’a yönelik “daha önce görülmemiş büyüklükte” bombalamalar yapılabileceğini ilan etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi.
'Putin’e kızgınım hatta çok öfkeliyim'
- Açıklamalar, ABD-Rusya ilişkilerinde tansiyonu yeniden yükseltti.
Moskova’dan gelen petrole yüzde 25 gümrük vergisi
- Trump, Ukrayna’daki kan dökülmesinin sorumlusunun Rusya olduğuna karar vermesi halinde, Rusya’dan gelen tüm petrole “ikincil tarifeler” getireceğini söyledi.
'Putin'le bu hafta görüşeceğiz'
ABD Başkanı Donald Trump Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bu hafta görüşeceğini açıkladı.
Ambargo sinyali
İran'a tehdit: Daha önce görülmemiş büyüklükte bombalamalar...
Trump’ın radarında yalnızca Putin yok. Tahran’ın yeni bir nükleer anlaşmayı kabul etmemesi durumunda, İran’a yönelik “daha önce görülmemiş büyüklükte” bombalamalar yapılabileceğini açıkladı.