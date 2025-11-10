Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Almanya’nın eski Başbakanı Merkel’e İsrail’den fahri doktora

Almanya’nın eski Başbakanı Merkel’e İsrail’den fahri doktora

23:1510/11/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel ve İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu
Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel ve İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu

Weizmann Bilim Enstitüsü, İsrail ile dayanışma ve dostluğu ve de antisemitizme karşı kararlı mücadelesi sebebiyle Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel'e fahri doktora unvanı verdi.

Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel, İsrail’deki Weizmann Bilim Enstitüsü tarafından fahri doktora unvanı aldı.


Aktif siyasete Aralık 2021 yılında veda eden Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel, İsrail’den fahri doktora unvanı aldı. İsrail’de bu akşam düzenlenen törenle Weizmann Bilim Enstitüsü, Merkel’e Enstitü, küresel diplomasiye ve uluslararası ortaklıklara eşsiz katkıları, İsrail ile dayanışma ve dostluğu ve de antisemitizme karşı kararlı mücadelesi gerekçesiyle fahri doktora unvanı verdi.


Weizmann Bilim Enstitüsü, Merkel’in 2021’de görevden ayrılmadan önce İsrail’e yaptığı ziyaret sırasında tarafından verilen burslardan birine onun adını vermişti. Söz konusu ziyarette Merkel, İsrail’in güvenliğinin Alman ulusal çıkarları meselesi olduğunu belirtmişti.


Merkel, İsrail gezisi nedeniyle 11 Kasım Salı günü Başbakan Friedrich Merz’in 70. doğum günü kutlamalarına katılmayacağını bildirmişti.



#Almanya
#İsrail
#Angela Merkel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Süper Lig’e milli ara molası: Milli ara kaç gün sürecek? Ligler ne zaman yeniden başlayacak? İşte takvim