Almanya’nın eski Başbakanı Merkel’e İsrail’den fahri doktora

Aktif siyasete Aralık 2021 yılında veda eden Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel, İsrail’den fahri doktora unvanı aldı. İsrail’de bu akşam düzenlenen törenle Weizmann Bilim Enstitüsü, Merkel’e Enstitü, küresel diplomasiye ve uluslararası ortaklıklara eşsiz katkıları, İsrail ile dayanışma ve dostluğu ve de antisemitizme karşı kararlı mücadelesi gerekçesiyle fahri doktora unvanı verdi.