Alpler'de yılbaşı faciası: 40 ölü

Dış Haberler
04:002/01/2026, Cuma
G: 2/01/2026, Cuma
Castellation adlı barın 40 kişi kapasiteli küçük terasında patlama sırasında 100'den fazla turistin eğlencede olduğu bildirildi.
Castellation adlı barın 40 kişi kapasiteli küçük terasında patlama sırasında 100'den fazla turistin eğlencede olduğu bildirildi.

İsviçre’nin güneyindeki Alp Dağları'nın uzandığı Crans-Montana bölgesinde bir kayak merkezindeki barda meydana gelen patlamada, 40 kişi öldü, çoğu ağır 115 kişi yaralandı.

Orta Avrupa ülkesi İsviçre’nin güneyindeki Crans-Montana bölgesinde bir kayak merkezi içindeki barda meydana gelen patlama sonucunda büyük bir facia yaşandı. Yerel saatle 01.30 sularında yılbaşı kutlaması sırasında patlama meydana geldi. Olayda 40 kişi yaşamını yitirdi, çoğu ağır 115 kişi de yaralandı. Polis, patlama sonrası barda yangın çıktığını ve bunun ölü sayısını artırdığını kaydetti.


KAPASİTE AŞILDI FACİA BÜYÜDÜ

Daily Mail’in verdiği bilgiye göre facianın yaşandığı barın 40 kişilik kapasiteye sahip terasında 100’den fazla kişi eğlenmek için toplanmıştı. Barda eğlenen kişilerin büyük çoğunluğunun turist olduğu belirtilirken kalabalığın patlamanın sebep olduğu facianın boyutunu büyüttüğü ifade ediliyor. Polis, patlamanın sebebinin henüz tespit edilemediğini bildirdi. İsviçre Konfederasyon Başkanı Guy Parmelin, hiçbir kelimenin yaşadıkları acıyı tarif edemeyeceğini dile getirerek, “Bu, ülkemizin şimdiye kadar yaşadığı en kötü trajedilerinden biri" dedi. Parmelin, Federal Saray’daki bayrakların da 5 gün boyunca yarıya indirileceğini açıkladı.


CRANS-MONTANA’DA UÇUŞ YASAĞI

Öte yandan yerel yetkililer, olayın meydana geldiği bölgenin tamamen kapatıldığını ve Crans-Montana üzerinde uçuş yasağı getirildiğini açıkladı. Bir doktor, İsviçre Devlet Televizyonuna (RTS) "ağır yanık" vakalarıyla mücadele ettiklerini ifade etti. Ulusal yayın yapan Blick gazetesinin haberine göre, polis, patlamanın 01:30'da yaşandığını aktardı. Polis, patlamaya ilişkin soruşturma başlattı. Radyo kanalı Rhone FM'de yer alan haberde, patlamanın nedeninin havai fişeklerden kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etti. İddialardan bir diğeri ise yangının yerlerdeki şampanya şişeleri üzerine konulan mumlardan kaynaklandığı şeklinde.


