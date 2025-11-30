Amerikalılar İsrail'e mesafe koydu

Amerikan kamuoyunda İsrail’e yönelik tutum sert biçimde değişiyor. BIG DATA POLL tarafından 20–21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen son anket, Washington’daki geleneksel İsrail yanlısı siyasi iklimin tabanda hızla eridiğini ortaya koyuyor. Elde edilen sonuçlara göre ABD seçmeninin yalnızca yüzde 29,1’i İsrail’in, yüzde 21,4’ü ise Filistin’in yanında yer alıyor. Bu oran, 7 Ekim’in ardından ölçülen yüzde 54’lük İsrail sempatisi zirvesinden sert bir düşüşe işaret ediyor. Ülkenin politik yelpazesi boyunca gözlenen kırılma, özellikle genç kuşaklar ve popülist Cumhuriyetçiler arasında derinleşiyor.





DEMOKRATLARDA FİLİSTİN'E DESTEK

Demokrat Parti seçmeni içinde Filistin’e duyulan yakınlık artık daha belirgin. Demokrat seçmenin yüzde 31,9 Filistin'i desteklerken bu oran İsrail'de yüzde 17,1'e düşüyor. Parti tabanında yükselen insan hakları hassasiyeti ve Gazze’deki sivil kayıplara yönelik tepkiler, eğilimi her geçen ay güçlendiriyor. Bağımsız seçmenler ise iki taraf arasında neredeyse simetrik bir bölünme sergiliyor. Bu durum, ABD kamuoyunda dış politika başlıklarının bugüne kıyasla daha az partizan hale gelmeye başladığına işaret ediyor. Anket, Siyonistlerin en güçlü olduğu New York şehrinde Müslüman aday Zohran Mamdani'nin belediye başkanlığı seçimlerini kazanmasının ardında yatan faktörü de göz önüne seriyor.





TARIHÎ KOPUŞ YAŞANIYOR

Anketin en çarpıcı bulgusu Cumhuriyetçi Parti’nin genç seçmenlerinde ortaya çıktı. 18–29 yaş arası genç Cumhuriyetçiler, geleneksel parti çizgisini terk ederek Filistin’i (yüzde 33,4), İsrail’in (yüzde 27,9) önüne koyuyor. Özellikle “Önce Amerika (America First)” kimliğine sahip gençlerde bu kırılma daha da çarpıcı: 25–29 yaş grubunda yüzde 40,8 Filistin sempatisi ölçülüyor. Bu kesimdeki seçmenlerin önemli bir bölümü, küresel askeri angajmanlara şüpheyle yaklaşırken, dış politikada “ABD’nin çıkarlarının önce gelmesi” gerektiğini savunuyor. Bu nedenle İsrail’e verilen açık çek niteliğindeki desteği reddediyorlar.





ÖNCE AMERİKA SOYKIRIM DİYOR

Ankete göre asıl dönüşüm, ABD Başkanı Donald Trump'ın ana seçmen tabanını da oluşturan Cumhuriyetçi Parti’nin Önce Amerika kanadında yaşanıyor. Önce Amerika kimliğine sahip 18–29 yaş arası Cumhuriyetçilerin yüzde 52,9’u, İsrail’in Gazze’deki eylemlerini “soykırım” olarak niteliyor ve yalnızca yüzde 29,2 bu tanımlamaya katılmıyor. Bu sonuç, son yıllarda ABD siyasetinde etkisini artıran yeni sağ hareketin dış politika yaklaşımının köklü biçimde değiştiğini gösteriyor. Geleneksel İsrail yanlısı çizgiyi sorgulayan bu yeni seçmen kitlesi, Washington’un uzun süredir devam eden Orta Doğu stratejisini de tartışmaya açıyor.



