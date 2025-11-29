Yeni Şafak
Hain planları ortaya çıktı: İsrail Harem-i İbrahim Camisi'nin tamamına el koymaya çalışıyor

23:3129/11/2025, Cumartesi
AA
İsrail, Harem-i İbrahim Camisi’ni tamamen ele geçirmeye çalışıyor.
Hamas, İsrail’in Harem-i İbrahim Camisi’nin iç avlusuna el koyma kararının, kutsal mekânın tamamını gasp etmeye yönelik uzun vadeli bir planın parçası olduğunu açıkladı. Açıklamada, bu adımın yıllardır süren Yahudileştirme ve etnik temizlik politikalarının devamı olduğu vurgulandı. Filistinlilere, El Halil ve çevresinde camiyi korumak için birlik olma çağrısı yapıldı.

Hamas, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nin iç avlusuna el koyma kararının caminin tamamına el koymaya dönük sistematik bir politikanın parçası olduğunu belirtti.

Hamas, İsrail'in birkaç gün önce aldığı İbrahim Camisi'nin iç avlusuna el koyma kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, mekanın (cami) kutsiyeti ve dini statüsüne yapılmış bu saldırının İsrail'in kutsal mekanları Yahudileştirme ve İslami kimliğini değiştirme planının bir parçası olduğu kaydedildi.

"Caminin tamamına el koymaya dönük sistematik bir politikanın parçası"

Caminin etrafının uzun yıllardır etnik temizlik projelerine hizmet eden "yerleşimlerle" dolduğuna ve Müslümanlara yönelik baskının dozunun arttığına değinilen açıklamada, alınan bu kararın ise caminin tamamına el koymaya dönük sistematik bir politikanın parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Filistin halkının bu kararı ve yeni hamleyi kabul etmeyerek her şekilde kutsal mekanları korumaya devam edeceği kaydedilerek, El Halil başta olmak üzere Batı Şeria'nın diğer kentlerinde yaşayan Filistinlilere Harem-i İbrahim Camisi'ne giderek İsrail'in "Yahudileştirme" planlarına karşı koyma çağrısı yapıldı.

Harem-i İbrahim Camisi Vakfı Müdürü Mutez Ebu Suneyne dün AA muhabirine, İsrail'in birkaç gün önce İbrahim Camii’nin iç avlusunu ele geçirme kararını kendilerine ilettiğini söylemişti.




