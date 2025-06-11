Arjantin eski Devlet Başkanı Kirchner'e verilen 6 yıl hapis cezası onandı: Mahkeme oy birliğiyle kararı verdi

Eski Arjantin Devlet Başkanı 72 yaşındaki Cristina Fernandez de Kirchner'e yolsuzluk davasında verilen 6 yıl hapis cezası onandı.

Arjantin Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'e yolsuzluk davasında verilen 6 yıl hapis cezası ve ömür boyu kamu görevlerinden men kararını onadı. Mahkeme, Kirchner'in avukatlarının itirazını reddederek, 6 yıl hapis cezasını oy birliğiyle onadı.

Eski Devlet Başkanı Kirchner, ömür boyu kamu görevlerinden men edilmesine ilişkin kararı ‘siyasi ve yargısal bir cadı avı' olarak tanımladı.