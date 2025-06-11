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Arjantin eski Devlet Başkanı Kirchner'e verilen 6 yıl hapis cezası onandı: Mahkeme oy birliğiyle kararı verdi

Arjantin eski Devlet Başkanı Kirchner'e verilen 6 yıl hapis cezası onandı: Mahkeme oy birliğiyle kararı verdi

20:2111/06/2025, Çarşamba
DHA
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Cristina Fernandez de Kirchner
Cristina Fernandez de Kirchner

Arjantin Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e verilen 6 yıl hapis ve ömür boyu kamu görevlerinden men cezasını onadı. Kirchner’in itirazı reddedilirken, karar oy birliğiyle alındı. Kirchner, kararı “siyasi ve yargısal bir cadı avı” olarak değerlendirdi.

Eski Arjantin Devlet Başkanı 72 yaşındaki Cristina Fernandez de Kirchner'e yolsuzluk davasında verilen 6 yıl hapis cezası onandı.

Arjantin Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'e yolsuzluk davasında verilen 6 yıl hapis cezası ve ömür boyu kamu görevlerinden men kararını onadı. Mahkeme, Kirchner'in avukatlarının itirazını reddederek, 6 yıl hapis cezasını oy birliğiyle onadı.

Eski Devlet Başkanı Kirchner, ömür boyu kamu görevlerinden men edilmesine ilişkin kararı ‘siyasi ve yargısal bir cadı avı' olarak tanımladı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararı memnuniyetle karşıladığını ve dokunulmazlık döneminin sona erdiğini ifade etti.


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