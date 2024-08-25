Ateşkes sürecinde karar günü

İsrail'in 325 gündür Gazze'de işlediği vahşi katliamların bitmesi ve taraflar arasında esir takası yapılması için yürütülen ateşkes çabalarında bugün kritik bir oturum gerçekleştiriliyor. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, görüşmelerin hafta sonu tatilinde de devam edeceğini bildirdi. Müzakerelerde yer almak için dün Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığında bir heyet de Kahire'ye ulaştı.

PHİLEDELPHİA DÜĞÜMÜ

Müzakerelerin tıkanma noktasını Gazze-Mısır sınırında 14 kilometre boyunca Akdeniz'e kadar uzanan, İsrail işgali altındaki Philedelphia hattı ile Gazze'nin orta kesiminde bulunan Natasarim bölgesi oluşturuyor. İsrail, kuvvetlerini buradan çekmemekte ısrar ederken Hamas ve Mısır tarafı ise İsrail askerlerinin çekilmemesi halinde anlaşmanın olamayacağını söylüyor. Axios'un verdiği bilgiye göre, ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, İsrail ordusunun Philedelphia hattından çekilmesi gerektğini söyledi. Habere göre Netanyahu ise 1 kilometre geri çekilmeyi kabul etti.

HAMAS: SONUÇLARI GÖRECEĞİZ

ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, müzakerelerin çöktüğü iddialarını yalanladı. Daha önce Kirby, "Taraflar, ateşkesi uygulamak için Kahire'ye gelmeli" demişti. Kirby'nin açıklamasının ardından Hamas'dan yetkililer, müzakerelere heyet gönderme kararı aldı. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, büro üyelerinden Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyetinin Kahire'ye ulaştığını söyleyerek, "Biz, 2 Temmuz'da Biden tarafından ilan edilen ateşkes önerisini kabul etmiştik. Bu öneri üzerine bina edilmiş bir anlaşmayı uygulamaya hazırız" diye konuştu.

İSRAİL İÇİN BELİRLEYİCİ BİR GÜN

İsrail tarafı, Kahire'deki müzakerelere Dış İstihbarat Servisi (Mossad) Müsteşarı David Barnea başkanlığındaki bir heyetle katılıyor. Müzakere öncesi İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında da bir görüşme gerçekleştirildi. Austin, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Gallant'a, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının kabul edilmesinin büyük önem taşıdığını söyledim" dedi. İsrail medyası ise Kahire'deki görüşmelerin İsrail açısından belirleyici olacağını bildirdi. İsrail Yayın Kurulu (KAN), İsrail tarafının anlaşma için ciddi tavizler verdiğini bildirirken Mısır'ın hiçbir şekilde Philedelphia hattında İsrail askeri varlığını kabul etmeyeceğini

Tel Aviv'e bildirdiğine vurgu yapıldı.

Philedelphia ve Natasarim'de kayıp veriyor

Diğer yandan İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, çekilmemekte ısrar ettiği Philedelphia ve Natasarim hatlarında ciddi kayıplar veriyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgal güçlerine saldırdığını ve çok sayıda zırhlı aracı imha ettiğini bildirdi. Kassam Tugayları, cumartesi günü de Natasarim hattında işgal güçlerini tuzağa düşürerek en az 6 askeri öldürdüğünü ilan etti.







