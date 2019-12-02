Dünya Atina Libyada teröristle masada
AVRUPA

Atina Libya’da teröristle masada

Türkiye ve Libya’nın Akdeniz’deki etkinliğini artıracak münhasır bölge anlaşmasının ardından Atina, Hafter terör örgütü ile masaya oturdu. Anlaşmaya göre Yunanistan merkezli LEEAD Danışmanlık Şirketi Hafter’in işgali altındaki Bingazi’nin yeniden yapılandırılmasında söz sahibi olacak. Toplantıda Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin Libya ile deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzalamasıyla provokatif politikalarını şiddetlendiren Yunanistan’ın, Libya’da darbe yapmaya çalışan Halife Hafter ile iş birliği yaptığı iddia edildi. Hafter güçlerinin, Ekim ayı sonunda Yunan bir firma ile, Libya’nın ikinci büyük kenti Bingazi’nin yeniden yapılandırılması için anlaştığı belirtiliyor.

Halife Hafter

YIKTIĞI KENTİ YENİDEN YAPACAK

Libya’da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Atina Büyükelçisi’ni sınır dışı etmekle tehdit eden Yunanistan, isyancı Halife Hafter güçleri ile iş birliğinden çekinmiyor. Mimarlık, inşaat anlaşmaları ve proje yönetimi alanında hizmet veren Yunanistan merkezli LEEAD Danışmanlık adlı şirketin, Hafter kontrolündeki Bingazi şehrini yeniden inşa etmek için anlaşma yaptığı bildirildi. Al Marsad internet sitesinin haberine göre, anlaşma “Bingazi’nin Genel Kentsel Gelişimi için Temel Plan” adını taşıyor. Hafter’in 2014 yılından beri ülkenin doğusundaki kentleri ele geçirmek için düzenlediği saldırılar, Bingazi kentini de hayalet şehre çevirmişti.

YUNAN BAKAN DA TOPLANTIDAYDI

Habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikolas Dendias ve Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis de toplantıda hazır bulundu. Bakoyannis’in, Bingazi’deki Yunan konsolosluğunun yeniden açılması ve iki kenti birbirine bağlayan hava ve deniz yollarının eski haline getirilmesi için çalışmalar yapmak için Atina olarak hazır olduklarını söylediği kaydedildi. Al Marsad’ın haberinde, toplantıda, Yunan ve uluslararası havaalanı, iletişim, dijital teknoloji şirketlerinden temsilcilerin de yer aldığı kaydedildi.

BİNGAZİ MERKEZLİ YÖNETİM

  • Kaddafi’nin 2011 yılında öldürülmesinden sonra Libya’daki geçici yönetime girmek üzere Bingazi’ye giden darbeci Hafter, kendine bağlı güçleri de buradan yönetiyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’ın desteğini alan Hafter’in, Türkiye’nin UMH’ya desteğiyle kaybetme ihtimali üzerine Yunan basınında endişe dolu haberler yayınlanmaya başlamıştı. Son olarak Türkiye ve Libya’nın meşru hükümeti UMH arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması, Doğu Akdeniz’de Ankara’yı by-pass etmeye çalışan ittifakın çabalarına balta vurdu. Anlaşmayı hazmedemeyen Yunanistan, Tobruk’taki Hafter yanlısı sözde meclisin başkanını son gelişmelerden sonra başkent Atina’ya davet etmiş, UMH yönetiminin Atina Büyükelçisi’ni ise sınır dışı etmekle tehdit etmişti.

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