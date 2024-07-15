Avrupa Birliği'nden Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ek yaptırım kararı

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıda İsrail'in Filistin'de uyguladığı insanlık dışı katliam sonrasında Türkiye'nin Filistin ekonomisinin kalkınmasına ve Filistin ile olan ticari ilişkilerin sürdürülmesine yönelik öncelikli konular ele alındı. Türkiye olarak 55 bin tonu aşan bir insani yardımla Filistinlilere destek olmaya gayret ettiklerini belirten Bakan Bolat, "İsrail'le ticareti durdurarak dünyaya örnek olan ilk ülke de Türkiye oldu. Amacımız İsrail'in bir an önce kalıcı ve derhal bir ateşkese razı olup, Gazze'nin yeniden imar çalışmalarına hızla başlaması ve Gazze'ye çok hızlı bir şekilde tüm gıda, sağlık ve insani yardımların bir an önce başlatılması. Bunları görünceye kadar İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir." dedi.