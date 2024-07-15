|
Dünya

Avrupa Birliği'nden Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ek yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB), Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırım kararı listesini genişletti. AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ek yaptırım kararı alındığı belirtilerek, beş kişi ve üç kuruluşun listeye dahil edildiği kaydedildi.

18:28 - 15/07/2024 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Avrupa Birliği (AB), Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ek yaptırım kararı alındığını açıkladı.

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, mülkiyet, eğitim, yaşam haklarının, aile hayatının, din ve inanç özgürlüğünün kötüye kullanılması da dahil olmak üzere Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik ciddi ve sistematik insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan 5 kişi ve 3 kuruluşun yaptırım listesine dahil edildiği bildirildi.

Beş kişi ve üç kuruluş listeye dahil edildi

Açıklamada, İsrailli yerleşimci Moshe Sharvit ve ona ait "Moshe'nin Çiftliği" isimli kuruluş, Zvi Bar Yosef ve ona ait "Zvi'nin Çiftliği", Isaschar Manne ve ona ait "Manne Çiftliği", yerleşimciler Baruch Marzel ve Ben-Zion Gopstein'in listeye alındığı kaydedildi.

AB'nin yaptırım listesi

AB, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yaptırım kararını ilk defa 19 Nisan'da almıştı. Halihazırda listede 9 kişi ve 5 kuruluş yer alıyor. Yaptırımlar, varlıkların dondurulması, doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kaynaklardan faydalanılmasının engellenmesi ve seyahat yasağını içeriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.


Bakan Bolat: Ateşkes sağlanana kadar soykırımcı İsrail'e yaptırım devam edecek

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıda İsrail'in Filistin'de uyguladığı insanlık dışı katliam sonrasında Türkiye'nin Filistin ekonomisinin kalkınmasına ve Filistin ile olan ticari ilişkilerin sürdürülmesine yönelik öncelikli konular ele alındı. Türkiye olarak 55 bin tonu aşan bir insani yardımla Filistinlilere destek olmaya gayret ettiklerini belirten Bakan Bolat, "İsrail'le ticareti durdurarak dünyaya örnek olan ilk ülke de Türkiye oldu. Amacımız İsrail'in bir an önce kalıcı ve derhal bir ateşkese razı olup, Gazze'nin yeniden imar çalışmalarına hızla başlaması ve Gazze'ye çok hızlı bir şekilde tüm gıda, sağlık ve insani yardımların bir an önce başlatılması. Bunları görünceye kadar İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir." dedi.


#Avrupa Birliği
#Yaptırım
#Yasadışı Yahudi Yerleşimci
32 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak 2024? Torba Yasa 3600 ek gösterge var mı, Meclis'ten geçti mi, kimleri kapsıyor?