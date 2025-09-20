Yeni Şafak
Avrupa havalimanlarında siber saldırı kaosu: Uçuşlar iptal edildi

Avrupa havalimanlarında siber saldırı kaosu: Uçuşlar iptal edildi

13:4920/09/2025, Cumartesi
G: 20/09/2025, Cumartesi
IHA
Siber saldırı, Avrupa'nın büyük havalimanlarında gecikmelere neden oluyor
Siber saldırı, Avrupa'nın büyük havalimanlarında gecikmelere neden oluyor

Avrupa’daki havalimanlarına check-in ve bagaj sistemlerine yönelik hizmet veren Collins Aerospace şirketine yönelik siber saldırı, kıtanın en yoğun havalimanı olan Londra’daki Heathrow da dahil olmak üzere birçok büyük havalimanındaki operasyonları aksattı, uçuşlarda gecikmeler ve iptaller meydana geldi.

Dünya genelindeki havalimanlarında birçok havayoluna yazılım hizmeti veren Collins Aerospace şirketine yönelik siber saldırı, hava trafiğini sekteye uğrattı. İngiltere’nin başkenti Londra’daki Heathrow Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, teknik bir sorun yaşandığı, havalimanından yapılacak uçuşlarda gecikmeler yaşandığı ifade edildi.

Siber saldırı havalimanında aksamalara neden oldu

Belçika’daki Brüksel Havalimanı’ndan yapılan açıklamada da siber saldırının otomatik sistemlerin çalışamaz hale gelmesine ve yalnızca manuel check-in ve biniş işlemlerinin yapılmasına imkan sağladığı belirtildi. Açıklamada, "Bu durum uçuş programını büyük ölçüde etkiliyor ve ne yazık ki uçuşlarda gecikmelere ve iptallere yol açacak. Hizmet sağlayıcısı, bu sorun üzerinde aktif olarak çalışıyor ve sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmeye çalışıyor" denildi.

Berlin Havalimanından yapılan açıklamada ise, "Sistem sağlayıcısındaki teknik bir sorun nedeniyle check-in işlemlerinde daha uzun bekleme süreleri yaşanıyor. Hızlı bir çözüm üzerinde çalışıyoruz" ifadesine yer verildi. Bugün uçuşu olan yolculara, havalimanına gitmeden önce uçuşlarını havayolu şirketlerinden teyit etmeleri tavsiye edildi.

Collins Aerospace’in sahibi olan RTX şirketinden yapılan açıklamada, bazı havalimanlarındaki sistemlerde siber saldırı bağlantılı bir kesinti yaşandığının farkında olunduğu ve sorunun mümkün olan en kısa sürede çözülmesi için çalışıldığı ifade edildi.



#siber saldırı
#havalimanı
#Collins Aerospace
#Londra
