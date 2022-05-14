Avrupa Konseyi'nden Canan Kaftancıoğlu'na destek: Yeri cezaevi değil Yargıtay'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için aldığı karara Almanya'dan sonra bir tepki de Avrupa Konseyi'nden geldi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye İzleme Komitesi, Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararı için, "Kaftancıoğlu'nun yeri cezaevi değil siyaset sahnesi" açıklamasında bulundu.

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