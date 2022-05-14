Avrupa Konseyi'nden Canan Kaftancıoğlu'na destek: Yeri cezaevi değil

Yargıtay'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gününü onaması, Avrupa'nın da gündemine girdi.
Alman siyasilerin Kaftancıoğlu'na sahip çıkması sonrası bir açıklama da Avrupa Konseyi'nden geldi.
"KARARI DUYUNCA DEHŞETE DÜŞTÜK"
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türkiye İzleme Komitesi'nin Türkiye raportörleri İngiliz John Howell ve Letonyalı Boriss Cilevics ortak yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu için verdiği 5 yıl mahkumiyet ve siyasetten men cezasından dehşete düştük" ifadeleri kullanıldı.