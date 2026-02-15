Avrupa ülkesinde 8 aylık bebeğe sınır dışı kararı

İsveç’te doğan 8 aylık Emanuel bebek, değişen göç yasalarının kurbanı oldu. Göçmen Dairesi, anne ve babasının çalışma izni olmasına rağmen, küçük Emanuel’in tek başına İran’a gönderilmesine karar verdi. Karar, tüm dünyada gündem olurdu.

İSVEÇ'TE SKANDAL KARAR

İsveç’te yürürlüğe giren yeni göç düzenlemeleri, ülkede doğan 8 aylık Emanuel Alidoust’un oturma izni başvurusunun reddedilmesine yol açtı. Ebeveynlerinin çalışma izni olmasına rağmen, yasal boşluk nedeniyle teknik olarak sınır dışı kararıyla karşı karşıya kalan bebekle ilgili süreç, ülkede hukuksal bir tartışma başlattı. Kararın pratikte uygulanmasının imkansızlığına dikkat çeken aile yaşadıkları mağduriyetin düzeltilmesini istiyor.

İsveç’in Sundbyberg kentinde yaşayan İranlı çift Mehrad Alidoust ve Masoumeh Ghorbani, 2019 yılından bu yana ülkede yasal olarak çalışıyor. Anne Masoumeh, Stockholm'deki prestijli Karolinska Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaparken, baba Mehrad ise Axfood bünyesinde sabit bir işe sahip.

Olayın temelinde, İsveç hükümetinin Nisan ayında kaldırdığı "spårbyte" (statü değişikliği) sistemi yatıyor. Bu sistemin kaldırılmasıyla birlikte, çalışma izni alan kişilerin yakınlarına oturma izni verilmesi zorlaştırıldı. Emanuel, tam da bu yasa değişikliğinin hemen ardından dünyaya geldiği için "yasal dayanaktan yoksun" ilan edildi.

Göçmen Dairesi’nin resmi karar metninde yer alan şu ifadeler ise infial yarattı:

"Göçmen Dairesi, sınır dışı işleminin senin İran’a seyahat etmen yoluyla gerçekleşmesine karar vermiştir."

8 aylık bir bebeğe hitaben yazılan bu karar, küçük Emanuel’in ailesinden koparılarak tek başına sınır dışı edilmesi anlamına geliyor.

KARARA TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Kararın basına sızmasıyla birlikte İsveç’te peş peşe tepkiler yükseldi.

Ebba Busch (Hristiyan Demokratlar Lideri): "Aklı başında her insan bir bebeğin tek başına seyahat edemeyeceğini bilir. Bu karar mantıksız ve uygulanması imkansız."

Jimmie Åkesson (SD Lideri): "En sert göç politikalarını savunanlar bile 8 aylık bir bebeğin tek başına gönderilmesini hayal edemez."







