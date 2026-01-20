Avrupa’dan 93 milyarlık misilleme hazırlığı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, özel görüşmelerde Kanada’ya yönelik endişeleri artmış durumda. Amerikan gazetesi Wall Street Journal'ın haberine göre Trump, Kanada’nın özellikle Arktik bölgedeki savunmasının Rusya ve Çin gibi ABD rakiplerine karşı yetersiz olduğunu düşünüyor ve Ottawa’nın savunma harcamalarını artırması gerektiğini savunuyor. Bu yaklaşım, ABD içinde daha kapsamlı bir Arktik stratejisi ve Kanada ile kuzey sınırının güçlendirilmesine yönelik olası bir anlaşma tartışmalarını hızlandırdı. Ancak yetkililer, Kanada’ya Amerikan askeri konuşlandırılması ya da Trump’ın Kanada’yı satın alma veya zorla alma gibi bir niyetinin olmadığını vurguluyor. ABD Başkanı, daha önce komşu ülke için "51. Eyalet" tanımı yapmıştı. Tüm bunlar, Trump’ın Batı Yarımküre’de ABD etkisini artırmaya yönelik daha geniş politikasının bir parçası olarak görülüyor. Öte yandan Kanada Başbakanı Mark Carney geçen hafta Pekin'e bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Washington'ın hegemonik rakibiyle ticaret anlaşmalarına imza atmıştı.