Avrupa'nın göbeğinde suikast: Rusya'ya yakın Ukraynalı siyasetçi öldürüldü

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan, ancak kimliğinin açıklanmasını istemeyen Ukraynalı bir askeri istihbarat yetkilisi de olayın bir suikast olduğunu öne sürdü. Kiev yönetimi, savaşın başlamasından bu yana Rusya ile yakın temasta olduğu bilinen bazı Ukraynalı isimlerin hedef alındığı suikastlar nedeniyle daha önce de gündeme gelmişti. Ancak Ukraynalı yetkililer, Portnov’un ölümüyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.