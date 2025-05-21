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Avrupa'nın göbeğinde suikast: Rusya'ya yakın Ukraynalı siyasetçi öldürüldü

Avrupa'nın göbeğinde suikast: Rusya'ya yakın Ukraynalı siyasetçi öldürüldü

17:1321/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov sokak ortasında öldürüldü
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov sokak ortasında öldürüldü

Ukrayna’nın eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’in kıdemli danışmanlarından ve eski parlamento üyesi Andriy Portnov, İspanya’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, ismini açıklamayan bir Ukraynalı kaynak, saldırının suikast olduğunu doğruladı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Rusya’ya yakınlığıyla tanınan Portnov, Madrid’e bağlı Pozuelo de Alarcon bölgesinde çocuklarını okula götürürken hedef alındı. Güvenlik birimlerinin açıklamasına göre, Portnov araca binmek üzereyken saldırganlar tarafından vurularak öldürüldü.


Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan, ancak kimliğinin açıklanmasını istemeyen Ukraynalı bir askeri istihbarat yetkilisi de olayın bir suikast olduğunu öne sürdü. Kiev yönetimi, savaşın başlamasından bu yana Rusya ile yakın temasta olduğu bilinen bazı Ukraynalı isimlerin hedef alındığı suikastlar nedeniyle daha önce de gündeme gelmişti. Ancak Ukraynalı yetkililer, Portnov’un ölümüyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


#rusya
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