Dünya Avustralyada 5 bin deve katledildi
OKYANUSYA

Avustralya'da 5 bin deve katledildi

Avustralya'nın güneyinde kuraklık nedeniyle 5 bin yabani devenin, helikopterlerden tüfeklerle açılan ateşle öldürüldüğü açıklandı. 10 bin devenin öldürüleceğini duyuran yetkililer katliama devam edecek.

Haber Merkezi Diğer
Katliam 5 gün sürdü.
Katliam 5 gün sürdü.

Yerli aborjin halkının yaşadığı Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) bölgesinin yerel idaresi, pazar günü başlatılan deve itlafının beş gün sürdüğünü ve 5 bin yabani devenin öldürüldüğünü açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre, APY yerel yönetimi, hayvan hakları savunucularının tepkilerine karşın bölgede yaşanan kuraklığı gerekçe göstererek develeri itlaf etme kararı almıştı.

Avustralya'da 10 bin deve su kaynaklarını tükettikleri gerekçesiyle katledilecek
OYNAT
Avustralya'da 10 bin deve su kaynaklarını tükettikleri gerekçesiyle katledilecek
Avustralya genelinde toplam 1,2 milyon deve olduğu tahmin ediliyor. Kontrolden çıkan deve sayısını dengelemek için yapılacak operasyonun 5 gün sürmesi bekleniyor. Bu süre zarfında 10 binden fazla deve, helikopterlerdeki profesyonel nişancılar tarafından katledilecek.

Daha sonra katliama yabani atlar da dahil edilmişti

Kuraklık nedeniyle develerin su bulmak için büyük gruplar halinde yerleşim yerlerine gittiği ve bölgede yaşayanların tehlike altında olduğu iddia edilmişti.

  • Ülke genelindeki toplam sayısının 1,2 milyon olduğu tahmin edilen deve sayısını kontrol altına almak için yürütülen operasyonda 5 bin devenin daha öldürüleceği tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz yıl Avustralya hükümetinin ülkedeki yerel türleri yok eden vahşi kedileri öldürmek için zehirli sosis kullanacağı açıklanmıştı. Ülke 2020'ye kadar 2 milyon kediyi öldürme sözü vermişti.

İHH Avustralya'da katledilecek 10 bin deve için harekete geçti: Kesip etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtabiliriz
DÜNYA
İHH Avustralya'da katledilecek 10 bin deve için harekete geçti: Kesip etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtabiliriz
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