Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avustralya’da sosyal medyaya yaş freni: 16 yaş altına ait milyonlarca hesap kapandı

Avustralya’da sosyal medyaya yaş freni: 16 yaş altına ait milyonlarca hesap kapandı

17:5115/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Avustralya’da sosyal medya yasağı kapsamında, yaklaşık 4,7 milyon hesap kapatıldı
Avustralya’da sosyal medya yasağı kapsamında, yaklaşık 4,7 milyon hesap kapatıldı

Avustralya'da 16 yaş altına getirilen sosyal medya yasağının Aralık 2025'te yürürlüğe girmesinin ardından yaklaşık 4,7 milyon çocuğa ait hesabın kapatıldığı bildirildi.Yasaya uymayan ve çocukların hesaplarını kaldırmak için yeterli adım atmayan şirketlere ise 49,5 milyon Avustralya dolarına kadar para cezası uygulanacak.

Avustralya'nın internet güvenliğinden sorumlu "eSafety" Komisyonu, 10 Aralık 2025'te uygulamaya konulan yasağa ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, yasağın hayata geçirilmesinden bu yana sosyal medya platformlarında yaklaşık 4,7 milyon hesap devre dışı bırakıldı.

ABC News'ün haberine göre, Başbakan Anthony Albanese, açıklamasında, sosyal medya şirketlerinin yasaya uyum konusunda gösterdiği çabaların "teşvik edici" olduğunu söyledi.

İletişim Bakanı Anika Wells de kapanan hesap miktarını "büyük başarı" olarak nitelendirdi.

ABD'li teknoloji şirketi Meta, 12 Ocak'ta yasa kapsamında Avustralya'da yaklaşık 550 bin hesabın devre dışı bırakıldığını açıklamıştı.

Avustralya'da sosyal medya kullanımına yaş sınırı

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için makul adımları atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,9 milyon ABD doları) para cezası ödemesi öngörülüyor.




#16 yaş
#Avustralya
#hesap
#sosyal medya
#yasak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR iş ilanları güncellendi: İŞKUR e-şube açık iş ilanı ekranı sayesinde binlerce kişi kolayca iş bulabiliyor