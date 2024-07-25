|
Dünya

Avustralya'dan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yaptırım

Avustralya, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden aşırılıkçı 7 İsrailliye finansal yaptırımlar ve seyahat yasağı uygulayacak. Bu, hükümetin Filistin topraklarını gasbetme faaliyetleri nedeniyle İsrail'e yönelik ilk yaptırımı oldu.

14:02 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:02 - 25/07/2024 Perşembe
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci olduğuna ilişkin danışma görüşü kararının ardından Canberra yönetimi, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden aşırılıkçı İsraillilere ve bir gruba yönelik yaptırım kararları aldı.


ABC News'in haberine göre, hükümet, Yinon Levi, Zvi Bar Yosef, Neria Ben Pazi, Elisha Yered, David Chai Chasdai, Einan Tanjil ve Meir Ettinger ile Filistinlilere yönelik şiddet eylemleriyle tanınan üyelerden oluşan "Hilltop Youth" isimli dini gruba finansal yaptırımlar ve seyahat yasağı uygulayacak.


"İsrail yerleşim faaliyetlerini durdurmalı"

Dışişleri Bakanı Penny Wong, bu kişilerin dayak, cinsel istismar, işkence sonucu yaralama ve bazı durumlarda ölüme yol açmak üzere Filistin halkına karşı şiddete bulaştığını belirterek, Hilltop Youth isimli grubun ise Filistinlilere yönelik şiddeti kışkırtma ve uygulamadan sorumlu olduğunu söyledi.


Wong, yaptırımların önemli bir ceza olduğunu ifade ederek
"İsrail'i yerleşimci şiddetinin faillerinden hesap sormaya ve gerilimi tırmandırmaktan başka bir işe yaramayan, istikrarı ve iki devletli çözüm beklentilerini daha da zayıflatan yerleşim faaliyetlerini durdurmaya çağırıyoruz"
dedi.

İsraillilerin gasbettiği Filistin toprakları konusunda son derece açık olduklarını belirten Wong, bunların uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı olduğunu kaydetti.


Bu, Canberra yönetiminin Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbetme faaliyetleri nedeniyle İsraillilere yönelik ilk yaptırımları oldu.


Avustralya'nın bu adımı, benzer yaptırımları uygulayan İngiltere, ABD, Kanada ve Japonya'yı takip etti.



#Avustralya
#israil
#Batı Şeria
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Clement Lenglet: Fransız Futbolunun Güçlü Kalkanı