İşgalci İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 17 evi yıktı

Gazze Şeridi Siyonist İsrail'in acımasız ablukası altında 8'inci ayını geçiriyor. Aylardır bölgede katliam yapam işgalci ordunun askerleri, Gazze'ye gıda yardımlarının girmesine izin vermiyor. Bombalı saldırılar sonucu şehirlerin altyapısı da tamamen yok olurken, temel ihtiyaçlar Filistinliler tarafından karşılanamıyor. Filistinli Müslümanlar yaşanan kıtlık sonucu bir kap yemek için adeta hayatta kalma mücadelesi veriyor. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, enkazların üstünde kurulan yemek dağıtım merkezleri izdiham alanına dönüşmüş durumda. Dünya yaşanan bu olaylara kayıtsız kalırken, yardım ancak hava yoluyla bölgeye ulaştırılıyor. Havadan atılan paketlerse şimdiye kadar yüzlerce Müslümanın hayatına mal olmuş durumda. Filistinli Müslümanlar bu durumdan oldukça şikayetçi. Dünyadaki birçok Filistin destekçisi de Gazze Şeridi'ne yardımların karadan ulaştırılması gerektiğini savunuyor.