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Dünya

İşgalci İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 17 evi yıktı

İşgalci İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 16, Doğu Kudüs'te de 1 evi "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla yıktı.

15:27 - 26/06/2024 Çarşamba
AA
İşgalci İsrail Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam ediyor. (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam ediyor. (Foto: Arşiv)

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Eriha'da 4, Ramallah'ta 1, El Halil'de 11 ve Doğu Kudüs'te 1 ev İsrail güçlerince yıkıldı.

Ayrıca İsrail'in Kefr Kara kentinde Filistinlilerin yaşadığı bir evin de İsrail güçlerince yıkıldığı aktarıldı.

İsrail güçlerinin, söz konusu yıkımları Filistinlilere ait bu evlerin "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla gerçekleştirdiği aktarıldı.

Kefr Kara, İsrail'in 1948'de işgal ettiği topraklar arasında yer alıyor. İsrail'in kurulduğu 1948'den sonra vatandaşlık alan Filistinliler, "48 Arapları" olarak anılıyor ve yaklaşık 9 milyonluk İsrail nüfusunun 5'te birini oluşturuyor.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" oldukları iddiasıyla yıkıyor.


Gazze'de bir kap yemek için izdiham: Filistinli müslümanlar kıtlık karşısında hayatta kalmaya çalışıyor

Gazze Şeridi Siyonist İsrail'in acımasız ablukası altında 8'inci ayını geçiriyor. Aylardır bölgede katliam yapam işgalci ordunun askerleri, Gazze'ye gıda yardımlarının girmesine izin vermiyor. Bombalı saldırılar sonucu şehirlerin altyapısı da tamamen yok olurken, temel ihtiyaçlar Filistinliler tarafından karşılanamıyor. Filistinli Müslümanlar yaşanan kıtlık sonucu bir kap yemek için adeta hayatta kalma mücadelesi veriyor. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, enkazların üstünde kurulan yemek dağıtım merkezleri izdiham alanına dönüşmüş durumda. Dünya yaşanan bu olaylara kayıtsız kalırken, yardım ancak hava yoluyla bölgeye ulaştırılıyor. Havadan atılan paketlerse şimdiye kadar yüzlerce Müslümanın hayatına mal olmuş durumda. Filistinli Müslümanlar bu durumdan oldukça şikayetçi. Dünyadaki birçok Filistin destekçisi de Gazze Şeridi'ne yardımların karadan ulaştırılması gerektiğini savunuyor.


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