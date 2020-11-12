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Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Verdiği zararlar için Ermenistandan tazminat talep edeceğiz
ASYA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Verdiği zararlar için Ermenistan’dan tazminat talep edeceğiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Karabağ’da, Ermenistan’ın meydana getirdiği zararı uluslararası mahkemeye taşıyacaklarını söyledi. Aliyev, "Ermenistan verdiği zarar için tazminat ödeyecek" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Ermenistan’ın Karabağ’da neden olduğu zararın, uluslararası mahkemeye taşınacağını söyledi.

Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
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Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı.

Verilen zararı "vandalizm ve askeri suç" olarak ifade eden Aliyev, “Kurtarılan topraklarda, konutlar, okullar, hastaneler, kamu binaları, tarihi anıtlar, atalarımızın mezarları ve camilerde dahil binaların yüzde 99'u yıkılıyor. Ermenistan verdiği zarar için tazminat ödeyecek” dedi.

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