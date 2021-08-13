Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den sel felaketiyle ilgili Erdoğan’a taziye mesajı

Batı Karadeniz felaketi yaşıyor. Son iki gündür yaşanan şiddetli sağanak yağış sele dönüştü. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinde can kaybı artıyor. Acı haber Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, 11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana geldiği belirtildi. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçelerinin selden etkilendiği belirtilerek, afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başladığı vurgulandı.

REKLAM

Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 25, Sinop’ta 2 vatandaşın hayatını kaybettiği ifade edilerek, Bartın’da kaybolan 1 vatandaşı arama çalışmaları devam ettiği bildirildi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde

"Son derece kederlendim"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yazdığı mesajda Kastamonu, Sinop ve Bartın’da meydana gelen sel felaketi sonucu can kaybı ve yıkım haberlerinden dolayı son derece kederlendirdiğini dile getirdi. Aliyev mesajında, "Kendim ve Azerbaycan halkı adına size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına ve bu faciadan dolayı başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Allah rahmet etsin” ifadelerine yer verdi.

OYNAT 00:37 Bu acıya yürek dayanmaz: Buzdolabının çarpmasıyla evladım elimden kaydı daldım daldım kurtaramadım yavrumu Tayini çıktığı için 20 gün önce Şanlıurfa'dan Kastamonu Bozkurt'a gelen polis memuru Özgür Bulut'un, ailesiyle yaşadığı evi sel sebebiyle su bastı.



Sel sırasında evde bulunan anne Ümmü Gülsüm Bulut, iki çocuğunu sudan çıkarırken, 5 yaşındaki oğlu Kudret Emre Bulut'u çıkaramadı.



Konuşmakta güçlük çeken acılı anne, 'Buzdolabının bana çarpmasıyla yavrum elimden kaydı. Eşyaların altına kaldı. Kurtaramadım onu. Daldım daldım yavrumu kurtaramadım' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:59 Kastamonu'da 3 çocuk babası oğlunu kaybeden baba boğazları düğümledi: Bütün mal gitseydi de oğlan gitmeseydi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı, Çatalzeytin ilçesinde heyelanda ölen 1 kişi ile birlikte 25'e yükseldi.



İlçede yaşayan Cemal Akın, sel felaketinde oğlu 3 çocuk babası Harun Akın'ı kaybettiğini söyledi. Fırın işleten oğlunun sel sırasında eşyalarını kurtarmak için dükkana girdiğini ve bir anda iş yerinin su altında kalmasıyla hayatını kaybettiğini belirten Cemal Akın, 'Oğlumu kaybettim. Bütün mal gitseydi de oğlum gitmeseydi. Bir anda oldu her şey. Çay bir anda geldi buraya; bir anda taştı. Köyümüzden çayı görüyordum; ama bunun böyle olduğunu bilmiyordum' diye konuştu.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:18 Kastamonu'da sel sularının önüne ne kattıysa götürdüğü dehşet anları kaydedildi Batı Karadeniz'de Kastamonu, Sinop, Samsun ve Bartın'da meydana gelen sellerde, 25'i Kastamonu, 2'si Sinop'ta olmak üzere 27 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da sele kapılan bir kişi ise aranıyor.



Kastamonu'da vatandaşların evlerinden kaydettiği görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. Sel sularına kapılan minibüs, kamyon, otomobilin adeta kağıt gibi savrulduğu anlar görenleri dehşete düşürdü. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder