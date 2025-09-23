Azerbaycan ve Ermenistan'dan New York'ta kritik temas

New York'ta iki ülke arasındaki barış süreci görüşüldü
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, New York’ta düzenlenen 80. BM Genel Kurulu marjında bir araya gelerek barış sürecine dair görüş alışverişinde bulundu.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Mirzoyan, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında görüştü.
Gündem: Barış
Bakanlar, iki ülke arasındaki barış gündemini ilerletmek için atılabilecek olası sonraki adımlar konusunda görüş alışverişinde bulundu.
İki bakan, diyaloğu sürdürme konusunda anlaştı.
