Azerbaycan ve Ermenistan'dan New York'ta kritik temas

11:4023/09/2025, Salı
New York'ta iki ülke arasındaki barış süreci görüşüldü
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, New York’ta düzenlenen 80. BM Genel Kurulu marjında bir araya gelerek barış sürecine dair görüş alışverişinde bulundu.

Azerbaycan
Dışişleri Bakanı
Ceyhun Bayramov
ile Ermenistan Dışişleri Bakanı
Ararat Mirzoyan
, New York'ta bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Mirzoyan, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında görüştü.


Gündem: Barış


Bakanlar, iki ülke arasındaki barış gündemini ilerletmek için atılabilecek olası sonraki adımlar konusunda görüş alışverişinde bulundu.


İki bakan, diyaloğu sürdürme konusunda anlaştı.




