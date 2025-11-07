Azerbaycanlı 8 yaşındaki çocuk, kemik iliği nakliyle Türkiye’de hayata tutundu

Azerbaycan’ın Kürdemir şehrinde yaşayan ve bağışıklık hastalığı tanısı ile uzun süredir ağır enfeksiyonlar geçirdiği için tedaviler alan 8 yaşındaki Umud Shahbazov, kemik iliği nakli için Türkiye’ye getirildi. Yapılan tetkiklerde ablası Leman Shahbazov’un uygun donör olduğu belirlenince kemik iliği nakli kararı alındı. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi’nde gerçekleştirilen operasyon başarıyla tamamlandı. Nakil sonrası süreçte sağlığı iyiye giden küçük Umud’a, hastane ekibince sürpriz bir doğum günü organizasyonu yapıldı.





"Kardeşten nakillerde başarı oranı çok yüksek"





Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Hilmi Apak, Umud’un tedavi süreci hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Apak, "Umud’a kardeşinden yapılan nakil sonrası hücre tutunması çok iyi ilerliyor. Kardeş donörlerden yapılan nakiller, genetik uyumun yüksek olması nedeniyle başarı oranı en yüksek gruplardan biridir. Merkezimizde birçok ülkeden gelen çocuklara bu tür nakilleri başarıyla uyguluyoruz" dedi.





"Moral desteği tedavinin bir parçasıdır"





Prof. Dr. Apak, kemik iliği naklinin sadece tıbbi bir işlem olmadığını, aynı zamanda umut ve dayanışma anlamı taşıdığını belirterek, "Lösemi gibi ağır hastalıklarda moral desteği tedavinin bir parçasıdır. Ailenin ve sağlık ekibinin desteği, çocukların iyileşme sürecinde büyük rol oynuyor. Umud’un tedavi süreci de bunun en güzel örneklerinden biri oldu" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Apak, "Her başarılı nakil, bir çocuğun geleceğe umutla bakması demektir. Umud’un hikayesi, adı gibi gerçekten umut verici" diye konuştu.





Hastane ekibinden doğum günü sürprizi





Tedavi sürecinde 8’inci yaşına giren Umud için hastane personeli doğum günü kutlaması düzenledi. Umud yeni yaşına doktorları, hemşireleri ve sağlık çalışanlarıyla birlikte pastasını keserek girdi.



