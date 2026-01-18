Babu’l Mendeb’de İsrail karşıtı cephe büyüyor: Husiler ve El-Kaide tehdit etti

İsrail’in Somaliland’ı tanıyarak dünyanın en önemli ticaret yollarından Aden Körfezi-Babu’l Mendeb Boğazı-Kızıldeniz üçgenine uzanmak istemesine, bölge ülkelerinin ardından bölgedeki silahlı gruplardan da sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Yemen’de başkent Sana dahil geniş alanları kontrol altında tutan İran destekli Husiler ve yine Yemen’in güneyinde etkin olan Arap Yarımadası El-Kaidesi (AQAP), İsrail’in Somaliland’da kuracağı herhangi bir askeri üs ya da tesisin kendileri açısından meşru hedef olacağını bildirdi. Konuya dair dün bir açıklama yayınlayan Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Somaliland'daki son gelişmelerin Yemen'in yanı sıra Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nın güvenliğini olumsuz etkilediğine işaret etti. Duruşların artık eyleme dönüşmesi gerektiğini savunan Husi, "Gözetlememizi ciddi şekilde sürdürüyoruz. İsrail'in muhtemel varlığı ister askeri üs olsun veya başka bir şey olsun hedef almakta tereddüt etmeyeceğiz" diye konuştu.