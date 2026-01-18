Yeni Şafak
Babu’l Mendeb’de İsrail karşıtı cephe büyüyor: Husiler ve El-Kaide tehdit etti

04:0018/01/2026, Pazar
G: 18/01/2026, Pazar
Sonraki haber
İsrail’in Somaliland’ı tanıyarak dünyanın en önemli ticaret yollarından Aden Körfezi-Babu’l Mendeb Boğazı-Kızıldeniz üçgenine uzanmak istemesine, bölge ülkelerinin ardından bölgedeki silahlı gruplardan da sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Yemen’de başkent Sana dahil geniş alanları kontrol altında tutan İran destekli Husiler ve yine Yemen’in güneyinde etkin olan Arap Yarımadası El-Kaidesi (AQAP), İsrail’in Somaliland’da kuracağı herhangi bir askeri üs ya da tesisin kendileri açısından meşru hedef olacağını bildirdi. Konuya dair dün bir açıklama yayınlayan Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Somaliland'daki son gelişmelerin Yemen'in yanı sıra Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nın güvenliğini olumsuz etkilediğine işaret etti. Duruşların artık eyleme dönüşmesi gerektiğini savunan Husi, "Gözetlememizi ciddi şekilde sürdürüyoruz. İsrail'in muhtemel varlığı ister askeri üs olsun veya başka bir şey olsun hedef almakta tereddüt etmeyeceğiz" diye konuştu.

MEKKE VE MEDİNE’Yİ KUŞATMAK İSTİYOR

AQAP'ın internet sitesi üzerinden yayınlanan açıklamada ise “İsrail'in Somaliland ile kurduğu ilişkiler Mekke ve Medine'nin kuşatılması planının bir parçasıdır” denildi. Babu'l-Mendeb Boğazı, Aden Körfezi ve Berbera Limanı bu kuşatmanın tamamlanması için kritik noktalar olduğuna işaret edilen açıklamada, “İslam dünyası Sykes-Picot sınırları üzerinden daha fazla bölünmeye çalışılıyor. Gelen bilgiler, Somaliland yöneticilerinin Gazze halkını topraklarınla kabul etmeye hazır olduğunu göstermektedir. Tehlike büyüktür. Yahudilerin adımlarını beklemek yerine inisiyatifi Müslümanlar ele almalıdır” cümlelerine yer verildi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkedeki özerk bölgelerden biri olan Kuzeydoğu Eyaleti’nin başkenti Lasaanod’u ziyaret etti. Mahmud, 50 yıl sonra Lasaanod’u ziyaret eden ilk Somali Cumhurbaşkanı oldu. İsrail’in Somaliland’ı tanımasıyla birlikte parçalanma senaryolarının konuşulduğu bir zamanda yapılan ziyarette, iki taraf da Somali’nin birliğine olan bağlılıklarını teyit etti.



