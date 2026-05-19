BAE İsrail siyasetine meze oldu

04:0019/05/2026, Salı
Netanyahu, Muhammed bin Zayid
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun İran ile savaşın en yoğun döneminde Birleşik arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı gizli ziyareti açıklaması, iki ülke arasında diplomatik krize neden oldu.

Abu Dabi yönetiminin gizli tutulmasını istediği görüşmenin Netanyahu tarafından kamuoyuna duyurulmasının arkasında ise İsrail'deki iç siyasi hesapların bulunduğu kaydedildi. İsrail’in Kanal 12 televizyonuna göre Netanyahu, rakibi eski başbakan Naftali Bennett’in BAE’ye yapacağı ziyaretin gündem olmasından çekindiği için kendi temasını açıkladı. Haberde, Netanyahu’nun Bennett’in Emirlikler tarafından resmî muhatap gibi karşılanacağı algısından rahatsız olduğu belirtildi. Netanyahu geçen hafta yaptığı açıklamada, İran savaşı sırasında gizlice BAE’ye giderek Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid ile görüştüğünü savunmuştu. Ancak BAE yönetimi açıklamayı “tamamen asılsız” diyerek yalanladı. İsrail basını ise Netanyahu’nun bu çıkışının iki ülke ilişkilerinde gerilime yol açtığını yazdı.



