Dünya Bağdatta Meclis baskını Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölgeyi işgal etti
ORTADOĞU

Bağdat'ta Meclis baskını: Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi işgal etti

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge önünde toplanan Sadr Hareketi mensubu bir grup, beton bariyerleri aşarak Meclis binasına girdi.

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Haber Merkezi AA
Bağdatta Meclis baskını: Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölgeyi işgal etti
Bağdat'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı.

İran destekli Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto eden Sadr yanlıları Yeşil Bölge'nin önünde toplandı.

  • Kalabalık, bölgenin çevresinde bulunan beton bariyerleri aşmak isterken güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Bir grup, daha sonra beton bariyerleri yıkarak bölgede bulunan Meclis binasını bastı.

AA

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de göstericilere seslenerek "kamu ve özel mallara zarar vermemelerini ve Yeşil Bölge'den derhal çekilmelerini" istedi.

Irak'taki İran yanlısı Şii gruplar, başbakan adayı olarak Sudani'yi göstermişti.

AA

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