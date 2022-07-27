Bağdat'ta Meclis baskını: Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi işgal etti Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge önünde toplanan Sadr Hareketi mensubu bir grup, beton bariyerleri aşarak Meclis binasına girdi.

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