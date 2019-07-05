Dünya Bahamalar açıklarında helikopter düştü 7 ölü
AMERİKA

Bahamalar açıklarında helikopter düştü: 7 ölü

Kazada yaşamını yitirenlerden birisinin "madencilik sektöründe milyarder girişimci", "kömür kralı" ve "hayırsever" olarak nitelendirilen işadamı Chris Cline olduğu bilgisi paylaşıldı.

Haber Merkezi AA
Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Karayipler'de yer alan Bahamalar açıklarında helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

  • Bahamalar polisinden yapılan açıklamaya göre, 7 Amerikalıyı ABD'nin Florida eyaletine taşıyan bir helikopter, Grand Cay adasından kalkış yaptıktan kısa süre sonra radardan kayboldu.

Yetkililer ile yerel halk, adanın yaklaşık 3 kilometre açığında helikopterin düştüğü yeri tespit etti.

Polis, kazada helikopterdeki 4 kadın ve 3 erkeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Batı Virginia eyaletinden yayın yapan "The Register-Herald" gazetesi, kazada yaşamını yitirenlerden birisinin "madencilik sektöründe milyarder girişimci", "kömür kralı" ve "hayırsever" olarak nitelendirdiği işadamı Chris Cline olduğu bilgisini paylaştı.

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