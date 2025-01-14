Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Bahçeli'nin On İki Ada çıkışı Yunan'ı panikletti

Bahçeli'nin On İki Ada çıkışı Yunan'ı panikletti

23:5314/01/2025, Salı
G: 15/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yunan medyası, MHP lideri Bahçeli'nin Ege uyarılarını manşetlerine taşıdı.
Yunan medyası, MHP lideri Bahçeli'nin Ege uyarılarını manşetlerine taşıdı.

Yunanistan, Türkiye'nin barış çabalarına rağmen bölgede savaş çığırtkanlığını sürdürüyor. İsrail'den aldığı füzelerle Ege adalarını donatan Yunanistan'ın bu art niyetli hamlesine MHP lideri Devlet Bahçeli'den sert tepki geldi. Bahçeli, Türkiye'nin 12 Adasız yaşasa bile, 12 Ada'nın Türkiyesiz yaşamasının ham bir hayal olduğunu belirterek, "Ege'nin karşı kıyısında saldırgan ve yayılmacı bir politika takip etmenin hiç kimseye, özellikle emel sahibi ülkeye kazandıracağı bir şey yoktur." dedi. Bahçeli'nin bu çıkışını ise Yunan medyası manşetlerine taşıdı.

Türkiye, Ege'yi '
barış denizi
' haline getirmeye çalıştıkça
Yunanistan
tam tersi istikamette ilerlemeyi sürdürüyor.

Türkiye'nin barış çabalarına rağmen bölgede savaş çığırtkanlığını sürdüren Yunanistan son olarak gayri askeri statüdeki adaları İsrail'den aldığı füzelerle donattı.

Yunanistan'ın çığırtkanlığına Bahçeli'den tepki

Bölgede yeni bir sorunun fitilini ateşleyecek bu durumu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
gündemine taşıyarak
Yunanistan
'a sert tepki gösterdi.
Partisinin
TBMM Grup Toplantısı
'nda konuşan Bahçeli, Yunanistan'ın, Ege adalarını silahlandırmasının uluslararası hukuka tamamıyla aykırı olduğunun ve iyi komşuluk özlemlerini de temelinden sakatlayacak fütursuz adımlar olduğunun altını çizdi.

"Sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlış"

Gayri askeri statüdeki adaların bir plan dahilinde silahlandırılmasının Türkiye'ye meydan okumak olduğunu ifade eden Bahçeli, "
Ege Denizi'nde bulunan 7 farklı ada grubu içinde Anadolu coğrafyasına en yakını olan On İki Ada başta olmak üzere Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi yalnızca stratejik bir hata değil, tarihi, askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlıştır.
" dedi.

"Atina yönetimi ayağını denk almalı"

On İki Ada'nın gasbedildiğini, ayak oyunlarıyla Türkiye'den çalındığını vurgulayan Bahçeli, "Türkiye On İki Ada'sız yaşasa bile, On İki Ada'nın Türkiyesiz yaşaması ham bir hayaldir. Ege'nin karşı kıyısında saldırgan ve yayılmacı bir politika takip etmenin hiç kimseye, özellikle emel sahibi ülkeye kazandıracağı bir şey yoktur. Türkiye, Mavi Vatan'daki egemen haklarından asla vazgeçmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Yunan medyası Bahçeli'yi manşetine taşıdı

Atina yönetimine 'ayağını denk alması' tavsiyesinde bulunan Bahçeli'nin bu çıkışları Yunanistan'ı korkuttu.

Bahçeli'nin dikkat çeken açıklamalarını Yunan medyası manşetlerine taşıdı.

"Lozan'ın hükümlerine meydan okudu"

Yunanistan haber ajansı Kathimerini, Devlet Bahçeli'nin sözlerini, "
Erdoğan'ın en önemli müttefiki olan Devlet Bahçeli, Yunanistan'ın Ege adalarındaki hakimiyetini tartışmaya açarak Lozan Antlaşması'nın hükümlerine meydan okudu.
" sözleriyle son dakika olarak abonelerine sundu.

"Bahçeli'den kışkırtıcı açıklamalar"

Dimokratia gazetesi ise Bahçeli'nin sert söylemlerini manşetlerine şöyle taşıdı:

Bahçeli'den provokatif açıklamalar: On İki Ada'yı Türkiyesiz düşünemeyiz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı ve Erdoğan'ın hükümet ortağı Devlet Bahçeli, parti içi bir toplantıda kışkırtıcı açıklamalarda bulundu.

Yunan hükümetine 'dikkatli olun' uyarısı

Libre gazetesi ise dikkat çeken ifadeler kullandı.

Gazetesi manşetinde, "Bahçeli'den gözdağı: 12 Ada'yı Türkiyesiz düşünemeyiz, Yunanistan dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.

Yunanistan hükümetine dikkat edin uyarısında bulunan gazete "Son dönemde Türk yetkililerin Kıbrıs ve Yunanistan'a ilişkin tahrik edici atıflarının artması, Atina Deklarasyonu'nda mutabık kalınan Türk-Yunan uzlaşmasının, birçok analize göre, kaçırılmış bir başka fırsata dönüşmekte olduğunu gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

Bahçeli'nin sözlerini 'provokatif' olarak tanımladılar

Skai ise Bahçeli'nin sözlerini şu şekilde haberleştirdi:

Bahçeli'den iddialı sözler: "12 Ada Türkiye olmadan düşünülemez"

“12 Ada Türkiyesiz düşünülemez” diyen Erdoğan'ın hükümet ortağı Devlet Bahçeli'den yeni provokatif açıklamalar.

Partisinin Meclis grubu toplantısında konuşan Devlet Bahçeli “12 Ada gasbedilmiş ve ayak oyunlarıyla alınmıştır. 12 adasız bir Türkiye hayaldir” ifadelerine yer verdi.

"Bahçeli'den yeni meydan okuma"

Pentapostagma ise haberinde şu ifadeleri kullandı:

"Bahçeli'den yeni meydan okuma: 12 Ada Türkiye olmadan düşünülemez

"Bahçeli, Yunanistan'ın eylemlerinin sonuçları ağır olacaktır" tehdidinde bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın hükümet ortağı ve aşırı sağcı MHP Lideri Devlet Bahçeli, 12 Ada'yı doğrudan hedef tahtasına koyarak provokatif bir tutum sergiledi."

"Yunanistan adımlarına dikkat etmeli"

Marketnews haber sitesi ise MHP Lideri'nin açıklamalarını "Bahçeli'den provokatif açıklamalar: 12 Ada'yı Türkiyesiz düşünemeyiz." sözleriyle manşetlerinden verdi.

Gazete ayrıca, "Bahçeli, aynı söylemi sürdürerek Yunanistan'a “adımlarına dikkat etmesi” çağrısında bulundu. MHP'nin Genel Başkanı ve Erdoğan'ın hükümet ortağı Devlet Bahçeli, parti içi bir toplantıda kışkırtıcı açıklamalarda bulundu." ifadelerine de yer verdi.

Bahçeli'nin 'iyi komşuluk' sözlerini manşete taşıdılar

Enikos gazetesi ise Bahçeli'nin açıklamalarını, "Bahçeli oldukça kışkırtıcı: 12 Ada Türk milletinden çalınmıştır - Atina'ya adımlarını izlemesini tavsiye ediyorum." sözleriyle manşetlerinden verdi.

Ayrıca gazete, Yunanistan'ın Ege adalarına füze yerleştirme hazırlıklarının sadece uluslararası hukuka aykırı olmadığını, aynı zamanda iyi komşuluk hedeflerini kökten baltalayacak pervasız adımlar olduğunu söylediği sözlerini de haberde yer verdi.

"Türkiye Ege'ye 100 parça gemi indirdi"

Türkiye'nin
Mavi Vatan
'da attığı adımları Yunan medyasına sıkça konu oluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 7-16 Ocak tarihleri arasında Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de gerçekleştireceği "Mavi Vatan 2025" tatbikatı, başlamadan Atina’da paniğe yol açmıştı.

'Mavi Vatan 2025' tatbikatını '100 savaş gemisiyle Mavi Vatan' başlığı ile manşetine taşıyan Ta Nea gazetesi, Türkiye’nin Suriye’deki gelişmelerden cesaretlenerek kendini daha güçlü hissettiğini belirterek tatbikatı ‘tahrik edici’ olarak nitelemişti.



#Mavi Vatan
#Yunanistan
#Türkiye
#Ege
#Akdeniz
#On İki Ada

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sicil affı çıkacak mı? 2025 kredi sicil affı son durum