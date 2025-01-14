Bahçeli'nin On İki Ada çıkışı Yunan'ı panikletti

Yunanistan, Türkiye'nin barış çabalarına rağmen bölgede savaş çığırtkanlığını sürdürüyor. İsrail'den aldığı füzelerle Ege adalarını donatan Yunanistan'ın bu art niyetli hamlesine MHP lideri Devlet Bahçeli'den sert tepki geldi. Bahçeli, Türkiye'nin 12 Adasız yaşasa bile, 12 Ada'nın Türkiyesiz yaşamasının ham bir hayal olduğunu belirterek, "Ege'nin karşı kıyısında saldırgan ve yayılmacı bir politika takip etmenin hiç kimseye, özellikle emel sahibi ülkeye kazandıracağı bir şey yoktur." dedi. Bahçeli'nin bu çıkışını ise Yunan medyası manşetlerine taşıdı.
Türkiye'nin barış çabalarına rağmen bölgede savaş çığırtkanlığını sürdüren Yunanistan son olarak gayri askeri statüdeki adaları İsrail'den aldığı füzelerle donattı.
Yunanistan'ın çığırtkanlığına Bahçeli'den tepki
"Sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlış"
"Atina yönetimi ayağını denk almalı"
On İki Ada'nın gasbedildiğini, ayak oyunlarıyla Türkiye'den çalındığını vurgulayan Bahçeli, "Türkiye On İki Ada'sız yaşasa bile, On İki Ada'nın Türkiyesiz yaşaması ham bir hayaldir. Ege'nin karşı kıyısında saldırgan ve yayılmacı bir politika takip etmenin hiç kimseye, özellikle emel sahibi ülkeye kazandıracağı bir şey yoktur. Türkiye, Mavi Vatan'daki egemen haklarından asla vazgeçmeyecektir." ifadelerini kullandı.
Yunan medyası Bahçeli'yi manşetine taşıdı
Atina yönetimine 'ayağını denk alması' tavsiyesinde bulunan Bahçeli'nin bu çıkışları Yunanistan'ı korkuttu.
Bahçeli'nin dikkat çeken açıklamalarını Yunan medyası manşetlerine taşıdı.
"Lozan'ın hükümlerine meydan okudu"
"Bahçeli'den kışkırtıcı açıklamalar"
Bahçeli'den provokatif açıklamalar: On İki Ada'yı Türkiyesiz düşünemeyiz
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı ve Erdoğan'ın hükümet ortağı Devlet Bahçeli, parti içi bir toplantıda kışkırtıcı açıklamalarda bulundu.
Yunan hükümetine 'dikkatli olun' uyarısı
Libre gazetesi ise dikkat çeken ifadeler kullandı.
Gazetesi manşetinde, "Bahçeli'den gözdağı: 12 Ada'yı Türkiyesiz düşünemeyiz, Yunanistan dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.
Yunanistan hükümetine dikkat edin uyarısında bulunan gazete "Son dönemde Türk yetkililerin Kıbrıs ve Yunanistan'a ilişkin tahrik edici atıflarının artması, Atina Deklarasyonu'nda mutabık kalınan Türk-Yunan uzlaşmasının, birçok analize göre, kaçırılmış bir başka fırsata dönüşmekte olduğunu gösteriyor." ifadelerine yer verdi.
Bahçeli'nin sözlerini 'provokatif' olarak tanımladılar
Bahçeli'den iddialı sözler: "12 Ada Türkiye olmadan düşünülemez"
“12 Ada Türkiyesiz düşünülemez” diyen Erdoğan'ın hükümet ortağı Devlet Bahçeli'den yeni provokatif açıklamalar.
Partisinin Meclis grubu toplantısında konuşan Devlet Bahçeli “12 Ada gasbedilmiş ve ayak oyunlarıyla alınmıştır. 12 adasız bir Türkiye hayaldir” ifadelerine yer verdi.
"Bahçeli'den yeni meydan okuma"
"Bahçeli'den yeni meydan okuma: 12 Ada Türkiye olmadan düşünülemez
"Bahçeli, Yunanistan'ın eylemlerinin sonuçları ağır olacaktır" tehdidinde bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın hükümet ortağı ve aşırı sağcı MHP Lideri Devlet Bahçeli, 12 Ada'yı doğrudan hedef tahtasına koyarak provokatif bir tutum sergiledi."
"Yunanistan adımlarına dikkat etmeli"
Marketnews haber sitesi ise MHP Lideri'nin açıklamalarını "Bahçeli'den provokatif açıklamalar: 12 Ada'yı Türkiyesiz düşünemeyiz." sözleriyle manşetlerinden verdi.
Gazete ayrıca, "Bahçeli, aynı söylemi sürdürerek Yunanistan'a “adımlarına dikkat etmesi” çağrısında bulundu. MHP'nin Genel Başkanı ve Erdoğan'ın hükümet ortağı Devlet Bahçeli, parti içi bir toplantıda kışkırtıcı açıklamalarda bulundu." ifadelerine de yer verdi.
Bahçeli'nin 'iyi komşuluk' sözlerini manşete taşıdılar
Enikos gazetesi ise Bahçeli'nin açıklamalarını, "Bahçeli oldukça kışkırtıcı: 12 Ada Türk milletinden çalınmıştır - Atina'ya adımlarını izlemesini tavsiye ediyorum." sözleriyle manşetlerinden verdi.
Ayrıca gazete, Yunanistan'ın Ege adalarına füze yerleştirme hazırlıklarının sadece uluslararası hukuka aykırı olmadığını, aynı zamanda iyi komşuluk hedeflerini kökten baltalayacak pervasız adımlar olduğunu söylediği sözlerini de haberde yer verdi.
"Türkiye Ege'ye 100 parça gemi indirdi"
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 7-16 Ocak tarihleri arasında Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de gerçekleştireceği "Mavi Vatan 2025" tatbikatı, başlamadan Atina’da paniğe yol açmıştı.
'Mavi Vatan 2025' tatbikatını '100 savaş gemisiyle Mavi Vatan' başlığı ile manşetine taşıyan Ta Nea gazetesi, Türkiye’nin Suriye’deki gelişmelerden cesaretlenerek kendini daha güçlü hissettiğini belirterek tatbikatı ‘tahrik edici’ olarak nitelemişti.