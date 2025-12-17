Bakan Fidan BM Genel Sekreter Yardımcısı Fletcher'i kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile BM Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İnsani İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher ile Ankara'da bir araya geldi.
