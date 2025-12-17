Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Bakan Fidan BM Genel Sekreter Yardımcısı Fletcher'i kabul etti

Bakan Fidan BM Genel Sekreter Yardımcısı Fletcher'i kabul etti

20:5317/12/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile BM Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile BM Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İnsani İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İnsani İşlerden Sorumlu Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı (USG) ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher’i kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İnsani İşlerden Sorumlu Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı (USG) ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ile Ankara’da bir araya geldi.




#BM
#Hakan Fidan
#Tom Fletcher
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ela Rümeysa Cebeci kimdir, kaç yaşında, nereli? Spiker Ela Rümeysa Cebeci neden tutuklandı? İşte detaylar