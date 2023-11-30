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Dünya

Bakan Özhaseki: Türkiye 'Kayıp ve Zarar Fonu' komisyonunda bulunmalı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı öncesi, "İklim değişiklerinden olumsuz şekilde en çok etkilenen ülkelerden birisiyiz. 'Kayıp ve Zarar Fonu' içerisinde olmamız elzemdir, kaçınılmazdır" değerlendirmesinde bulundu.

16:37 - 30/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 16:38 - 30/11/2023 Perşembe
DHA
Bakan Özhaseki, COP28 Başkanı Sultan Al Jaber ile video konferans yoluyla görüştü.

Bakan Özhaseki, COP28 Başkanı Sultan Al Jaber ile video konferans yoluyla görüştü.

Bakan Özhaseki, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) öncesi COP28 Başkanı Sultan Al Jaber ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.


Özhaseki, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı kabul eden bir ülke olduğunu hatırlatarak, "Ancak, oradaki konumumuzdan dolayı da 'Yeşil İklim Fonu'na ulaşmakta zorluk çektiğimizi herkes biliyor. Akdeniz Havzası'ndayız, iklim değişikliklerinden olumsuz şekilde en çok etkilenen ülkelerden birisiyiz. Bir tarafta seller, bir tarafta kuraklık gibi sıkıntıları da üst üste yaşıyoruz. Zaten dünyanın kabul etmiş olduğu ortalama sıcaklığı geçen bir ortamda bulunduğumuz da kesin. Bu nedenle bizim 'Kayıp ve Zarar Fonu' içerisinde olmamız elzemdir, kaçınılmazdır" dedi.


Özhaseki, 'Kayıp ve Zarar Fonu' kapsamında kurulacak komisyonda Türkiye’nin kesinlikle yer alması gerektiğini söyledi.


Sultan Jaber: Ben sizin tarafınızdayım

Sultan Jaber ise Türkiye'nin kurul üyeliği beklentisine yönelik olarak, "Sizin 'Kayıp ve Zarar Fonu'na uygunluk konusunda birtakım kaygılarınızın olduğunu biliyorum. Size bir konuda şunu taahhüt etmek istiyorum. Türkiye'nin bu kurul üyeliği için gerekli girişimleri yapacağım. Özellikle de Avrupa Birliği nezdinde bu konuda Türkiye'ye destek olunması konusunda açıkça gerekli desteği vereceğim ve savunacağım. Bunu size taahhüt ediyorum ve size söz veriyorum, ben sizin tarafınızdayım" diye konuştu.


Özhaseki, görüşmede Sultan Jaber'i Kayseri'ye davet ederek, kendisini Erciyes Kayak Merkezi'nde misafir etmek istediğini belirtti. Jaber ise davete memnuniyetle icabet edeceğini söyledi.


Bakan Kacır: Yerel değerlerimizi dünya sahnesine taşımaya devam ediyoruz
Bakan Kacır: Yerel değerlerimizi dünya sahnesine taşımaya devam ediyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlığın öncülüğünde başlatılan "Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliği" kapsamında ocak ayında Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından AB'ye yapılan 12 coğrafi işaret başvurusundan ilk olarak Ayaş domatesinin tescillendiğini ve Türkiye'nin 15. AB coğrafi işaretli ürünü olduğunu bildirdi. Kacır, Ayaş domatesinin Avrupa Birliği (AB) tescili alması ile ilgili, "Kültürel mirasımızın ve zengin tarım çeşitliliğimizin önemli bir parçası olan Ayaş domatesi gibi tescillerimiz, Türk tarımının ve yerel değerlerimizin korunması ve tanıtılması konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir." ifadesini kullandı.


#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#iklim
#İklim değişikliği
#Mehmet Özhaseki
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