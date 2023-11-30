Bakan Özhaseki: Türkiye 'Kayıp ve Zarar Fonu' komisyonunda bulunmalı

Özhaseki, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı kabul eden bir ülke olduğunu hatırlatarak, "Ancak, oradaki konumumuzdan dolayı da 'Yeşil İklim Fonu'na ulaşmakta zorluk çektiğimizi herkes biliyor. Akdeniz Havzası'ndayız, iklim değişikliklerinden olumsuz şekilde en çok etkilenen ülkelerden birisiyiz. Bir tarafta seller, bir tarafta kuraklık gibi sıkıntıları da üst üste yaşıyoruz. Zaten dünyanın kabul etmiş olduğu ortalama sıcaklığı geçen bir ortamda bulunduğumuz da kesin. Bu nedenle bizim 'Kayıp ve Zarar Fonu' içerisinde olmamız elzemdir, kaçınılmazdır" dedi.