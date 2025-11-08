Başbakanı istifaya çağırdı: Türkiye'den özür dilemeliyiz

Karadağ’da Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen ancak bağlantısının olmadığı belirlenen saldırı sonrası, SDP Genel Başkan Yardımcısı Amina Cikotic, Başbakan Milojko Spajic’i yabancı düşmanlığını körüklemekle suçladı. Başbakan Spajic'in istifa etmesi ve Karadağ'ın Türkiye'den özür dilemesi gerektiğini belirtti.
Karadağ'da Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen ancak daha sonra yürütülen soruşturmada Türkler ile bir bağlantısının olmadığı ortaya çıkan saldırı olayının ardından SDP'nin Genel Başkan Yardımcısı Cikotic, yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
- Spajic'in ülkede son günlerde etkili olan yabancı düşmanı ve İslamofobik atmosferden sorumlu olduğunu belirten Cikotic, "Bireysel olayların Türk veya başka bir topluma mal edilmemesi gerektiği yönünde bir mesaj vermek yerine hükümet korku ve şüpheci bir bakış açısı ortaya koydu." dedi.
"Başbakan Spajic istifa etmeli"
Cikotic, Başbakan Spajic'in korku duygusunu çıkarları için kötüye kullandığını, verdiği tepkilerle Karadağ'ın uluslararası itibarını zedelediğini, önemli bir ekonomi ve dış politika ortağı olan bir ülkeyle ilişkileri riske attığını söyledi.
- Cikotic, Karadağ'da son günlerdeki gelişmeler ışığında bireysel bir olaydan tüm bir toplumun sorumlu tutulmasının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, kurumların olayın sorumlularını bireysel olarak cezalandırmak yerine medyada Türk ve Müslümanlara karşı korku ve nefretin körüklendiğini anlattı.
"Karadağ, Türkiye'den özür dilemeli"
Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alınması kararının da Karadağ'ın temel değerlerine aykırı bir tutum olduğunu ifade eden Cikotic, konuşmasını şöyle sürdürdü:
- Karadağ'ın Türkiye'den özür dilemesi gerektiğini belirten Cikotic, "Hükümet aynı zamanda vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alınması kararını da geri çekmeli. Kurumlar duygularıyla değil, gerçeklerle hareket etmeli. Hükümet de neden olduğu bu görülmemiş durum için istifa etmeli." ifadelerini kullandı.
Cikotic, Karadağ'da nefret söylemlerini yayanların da cezalandırılması gerektiğini vurguladı.
Karadağ'daki olayda Türklerin bağlantısı olmadığı ortaya çıktı
Karadağ medyasında, "Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu" iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.
- Podgoritsa Yüksek Mahkemesi de başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldıklarını bildirmişti.