Başsavcılık harekete geçti: Gazeteci Paksoy'a saldıran FETÖ'cüler hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Paksoy'un ABD'de FETÖ'ye ilişkin yayını sırasında örgüt mensupları tarafından düzenlenen saldırıyla ilgili "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından soruşturma açtı.
İlgilinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilere ilişkin araştırmanın devam ettiği öğrenildi.
Ne olmuştu?
Bölgeden canlı yayın yapan CNN Türk Amerika Temsilcisi Yunus Paksoy, malikanenin önünde FETÖ'cüler tarafından fiziki saldırıya uğradı.
Saldırganın FETÖ'cü Ahmet Can olduğu tespit edildi
Gazetecilere saldıran kişinin firari FETÖ’cü avukat Ahmet Can olduğu ortaya çıktı.
FETÖ firarisi Can, 3 milyon liraya kadar ödülle mavi listede aranıyor. FETÖ’nün 17/25 Aralık’taki yargı kumpasından sonra ABD'ye firar eden Ahmet Can, örgütün “Gölge Adalet Bakanı” olarak biliniyordu.
ABD'de lüks içinde yaşayan Can, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, resmi belgede sahtecilik ve silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanıyor.