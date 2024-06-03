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Başsavcılık harekete geçti: Gazeteci Paksoy'a saldıran FETÖ'cüler hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ hakkında yaptığı yayın sırasında gazeteci Yunus Paksoy'a saldıran şüpheliler hakkında "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlattı.

14:21 - 3/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:23 - 3/06/2024 Pazartesi
AA
FETÖ'cüler Yunus Paksoy'a canlı yayında saldırmıştı.
FETÖ'cüler Yunus Paksoy'a canlı yayında saldırmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Paksoy'un ABD'de FETÖ'ye ilişkin yayını sırasında örgüt mensupları tarafından düzenlenen saldırıyla ilgili "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından soruşturma açtı.


İlgilinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilere ilişkin araştırmanın devam ettiği öğrenildi.


FETÖ'cüler canlı yayında CNN Türk muhabiri Yunus Paksoy'a saldırdı

CNN Türk Amerika Temsilcisi Yunus Paksoy, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sırra kadem bastığı Pensilvanya'daki malikanesinin önünden canlı yayın yaptığı sırada, örgüt mensupları tarafından saldırıya uğradı. Üzerine araba sürülen Paksoy'un kamerasına vuruldu. Dışişleri Bakanlığı, Paksoy'un uğradığı saldırının ardından yaptığı 'kınama' açıklamasında, "Bu saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Paksoy'a geçmiş olsun dileklerini iletip, "İlgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hak ettiği cezayı alması için ABD’li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği de saldırıyı şiddetle kınadı.


Ne olmuştu?

Bölgeden canlı yayın yapan CNN Türk Amerika Temsilcisi Yunus Paksoy, malikanenin önünde FETÖ'cüler tarafından fiziki saldırıya uğradı.


Saldırganın FETÖ'cü Ahmet Can olduğu tespit edildi

Gazetecilere saldıran kişinin firari FETÖ’cü avukat Ahmet Can olduğu ortaya çıktı.


FETÖ firarisi Can, 3 milyon liraya kadar ödülle mavi listede aranıyor. FETÖ’nün 17/25 Aralık’taki yargı kumpasından sonra ABD'ye firar eden Ahmet Can, örgütün “Gölge Adalet Bakanı” olarak biliniyordu.


ABD'de lüks içinde yaşayan Can, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, resmi belgede sahtecilik ve silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanıyor.



#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#FETÖ
#Yunus Paksoy
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