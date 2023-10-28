Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler çocukları kanlı bebeklerle tehdit ediyor: Kaçmak için son şansınız

Bebek katili İsrail ordusu, ablukanın sıkıştırdığı ve insani krizin derinleştiği Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırım 22. gününe ulaştı. Bombalamadık bir yer bırakmayan ve 2 milyon insana yaşama hakkı vermeyen İsrail'in, sözde 'masum ve sivil' olarak nitelendirdiği Yahudi yerleşimciler, işgal ettikleri Batı Şeria'daki Filistinlileri can güvenlikleri konusunda tehdit ediyor.





Filistinlilere ait okullara bırakılan bebekler ve 'Büyük Nakba' tehdidinde bulunan broşürler, İsrailli yerleşimcilerin savaşın başından bu yan artan bir dizi saldırı parçasından sadece bir kaçı olarak görülüyor.









Broşür ve kanlı bebekle tehdit ediyorlar





Geçtiğimiz cuma günü Batı Şeria'nın Salfit kentinde Yahudi yerleşimciler tarafından dağıtılan bir broşürde Filistinlilere, "Vallahi, yakında büyük bir felaketle üzerinize ineceğiz. Ürdün'e organize bir şekilde kaçmak için son şansınız var" tehdidinde bulunuldu.





"Bundan sonra tüm düşmanları yok edeceğiz ve sizi kutsal topraklarımızdan zorla çıkaracağız... Hemen çantalarınızı yükleyin ve geldiğiniz yerden ayrılın. Geliyoruz." yazan borşürlerde ayrıca, 1948'de 750 bin Filistinlinin kendi topraklarından sürülmesine atıfta bulunarak yeni bir "büyük Nakba" konusunda da gözdağı veriliyor.





Eriha yakınlarındaki işgal altındaki Al-Ma'rajat bölgesinde ise, görünüşte kan gibi görünmek ve genç öğrencileri korkutmak için kırmızı boyayla kaplı bebekler, yerleşimciler tarafından tahrip edildikten sonra bir okulun girişine bırakıldı.





İsrail koruması altında yapıyorlar





Yahudi yerleşimciler, İsrail ordusunun koruması altında her gün Filistinlileri taciz ediyor ve saldırılarına devam ediyor. Bu eylemler son 20 günde daha da artarak çıkılmaz bir hal aldı.





Batı Şeria'nın merkezinde yer alan Salfit'in batısındaki Deir İstiya kasabasında ise Filistinli zeytin yetiştiricileri her yıl hasat mevsiminde yapılan saldırılara alıştığını ifade etti.









Ancak bu yıl yerel gazeteci Abdulkadir Aql, Middle East Eye'a yerleşimcilerin çok daha aktif olduğunu ve saldırılarını Hamas'ın gerçekleştirdiği 'Aksa Tufanı'ndan dolayı daha şiddetli bir intikam olarak gösterdiklerini söyledi. Aql, "Sadece bu hafta çiftçilere yönelik 10'dan fazla saldırı, tehdit, bağırma, korkutma ve topraklarından sürme olayı yaşandı" dedi.





'Savaş istediniz, yerinizden edilmeyi bekleyin'





Yerleşimcilerin copla kafasına vurması sonucu bir çiftçi yaralandı. Aql, "Çiftçi bayıldı ve uyandığında yerleşim görevlisinin kendisine bıçak doğrulttuğunu gördü" dedi.

Aynı kasabadaki zeytin toplayıcıları, arabalarının camlarına yapıştırılmış "Savaş istediniz, yerinizden edilmeyi bekleyin" broşürleri gördü.





Aql ayrıca, “Zeytin toplayan ailelerin resimlerini de yayınlayıp, onları sebepsiz yere kışkırttılar. Bu tehditler nedeniyle halk, kendilerini korumak için gruplar halinde topraklarına doğru yola çıkmaya başladı” dedi.





Evlerine taş atıp hayvanlarına el koyuyorlar





El Baydar Bedevi Haklarını Savunma Örgütü'nden Hasan Malihat, yerleşimci grupların, bölge sakinlerini yerinden etmek ve topraklarına el koymak amacıyla topluluğa defalarca saldırdığını söyledi.





Malihat, perşembe akşamı MEE'ye, yerleşimcilerin bin 200 Filistinlinin yaşadığı bölgede sakinlerin evlerine taş attığını ve hayvanlarına el koyduğunu ifade etti. Malihat, "Kaabna Araplarına yönelik saldırılar tekrarlanıyor ve İsrail polisine şikayette bulunmaları sonuçsuz kaldı" dedi.



