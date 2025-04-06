Batı Şeria'nın yüzde 85’i işgal altında

Gazze’ye yönelik soykırım savaşını başlattığı 7 Ekim 2023’ten itibaren Batı Şeria ve Kudüs’teki işgal politikalarını da yoğunlaştıran İsrail, bölgenin yüzde 85’ini işgal etti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) hazırladığı rapora göre 2024 yılı boyunca 46 bin dönümden fazla Filistin toprağına İsrail tarafından hukuksuz bir şekilde el konuldu. İsrail işgali, tarihi Filistin topraklarının yüzde 85'inden fazlasını kontrol ediyor ve bunu daha da genişletmeyi hedefliyor. Filistinliler kendi vatanlarının sadece yüzde 15'ini kullanabiliyor. Bu toprak gaspı, uluslararası hukukun açıkça çiğnenmesi anlamına gelirken, dünyanın büyük bölümü bu hukuksuzluğa sessiz kalmaya devam ediyor. Batı Şeria’da, özellikle Kudüs Valiliği’nde yıkımlar art arda geldi. Yalnızca bu bölgede 242’si Kudüs’te olmak üzere 903’ten fazla bina ve tesis tamamen ya da kısmen yıkıldı. Üstelik 939 yapıya daha “ruhsatsız” oldukları iddiasıyla yıkım emri verildi. Söz konusu ruhsatlar işgal makamlarının Filistinlilere vermeyi reddettiği belgeler. Bu emirle birlikte insanların kendi topraklarındaki varlığı suç sayılıyor.