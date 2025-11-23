Batı Şeria’yı istilacılara bırakacak

Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde, Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim’den beri İsrail ordusu ve onun kontrolünde hareket eden Yahudi istilacı yerleşimci çetelerin uyguladığı şiddet zirveye ulaştı. Cuma sabahından beri ikisi Filistin hükümetine bağlı polislerden olmak üzere 6 Filistinli İsrail ordusu ve çetelerin kurşunuyla yaşamını yitirdi. İstilacı çeteler, ordunun koruması altında bölgede “güvenlik kontrolünün hükümetin elinden kaydığı” bir atmosfer oluşturuyor. İsrail hükümeti ise bu durumu bahane ederek bölgeyi tamamen bu çetelere bırakmaya hazırlanıyor. İstilacı çeteler arasında öne çıkan 1998 yılında eski Başbakan Ariel Şaron tarafından kurulan “Dağ Kardelenleri” ise bu yönde yeni bir adım atarak iktidardaki Likud Partisi’nin Merkez Karar Alma Kurulu’na temsilci göndermeye hazırlanıyor.

TARLA VE EVLERİ YAKIYORLAR

İstilacı çeteler, dün sabah saatlerinde Batı Şeria’nın Ramallah ve Nablus kentlerinde eş zamanlı iki terör eylemi gerçekleştirdi. Ramallah’ın Ebu Fellah köyüne baskı düzenleyen istilacı yerleşimciler, bir çiftliği yakarak duvarlarına ırkçı sloganlar yazdıktan sonra çekildi. Nablus’a bağlı Taruca köyünde ise şafak vakti 10 istilacı yerleşimci Filistinlilere ait iki evi ateşe verdi. Beyt Lahm’da İsrail ordusunun koruması altında Kisan beldesine giren yerleşimci çetelerin yoğun molotof ve gaz bombası kullanarak düzenlediği baskında beldedeki çok sayıda Filistinli dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldı. Yine El-Halil’de Vadi el-Rahim bölgesinde Filistinlilere saldıran yerleşimci çeteler üç Filistinliyi yaraladı.

ABD’Lİ DESTEKÇİLERİ EŞLİK EDİYOR

Dün sabah saatlerinde işgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin gidiş ve gelişleri kapatarak kapsamlı bir tutuklama operasyonu gerçekleştirdiği El-Halil’de, Yahudi yerleşimci çeteler Filistinlilere ait tarlalara baskınlar düzenledi. Yerel kaynaklar, Yahudi yerleşimcileri destekleyen ABD’li bir grubun Batı Şeria’daki çetelere destek olmak için yola çıktığını bildirdi. ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde Yahudi yerleşimcileri “yasa dışı” olarak tanımlıyor. El-Halil’de son iki günde İsrail kuvvetleri tarafından tutuklanan Filistinlilerin sayısının ise 55’e ulaştığı kaydedildi.

LİKUD ÜZERİNDEN HÜKÜMETE GİRİŞ

Şaron tarafından 1998 yılında Filistinlilere karşı göçe zorlayacak eylemler yapmak için kurulan “Dağ Kardelenleri” adlı istilacı yerleşimci çete ise şiddetin zirveye ulaştığı Batı Şeria’nın kontrolünü tamamen ele geçirmek için hükümete temsilci göndermeye hazırlanıyor. Çete, hükümetin kararları üzerinde etki etmek için Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi’nin “Merkez Karar Alma Kurulu” seçimlerine katılmak üzere temsilciler belirledi. Yasa dışı Yahudi yerleşimlerde broşürler dağıtan çete, bunun için yerleşimci Yahudilerden destek almaya çalışıyor. Yedioth Ahronoth gazetesinin verdiği bilgiye göre, çetenin Likud Partisi’nin karar alma mekanizmasına girmek üzere belirlediği isimler arasında daha önce giriştiği vahşi eylemler nedeniyle uzun süreli hapis cezaları almış kişiler de yer alıyor.

İsrail'in Kudüs'te öldürdüğü 16 ve 18 yaşındaki iki genç için düzenlenen cenaze töreninde Üçüncü İntifada çağrıları yapıldı.

ÜÇÜNCÜ İNTİFADA UYARISI

Öte yandan, dün İsrail kuvvetleri tarafından Kudüs’ün kuzeyinde katledilen 18 yaşındaki Ömer el-Merbu ve 16 yaşındaki Sami Meşayih için düzenlenen cenaze törenine katılan yüzlerce Filistinli, İsrail’in Batı Şeria’da zirveye taşıdığı şiddete karşı üçüncü intifadayı başlatma çağrıları yaptı. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) fraksiyonlarından Filistin Halk Cephesi (FHC) tarafından yayınlanan açıklamada ise İsrail ordusu ve yerleşimci şiddetinin Batı Şeria’yı patlama noktasına getirdiğine ve üçüncü intifadanın başlamasının an meselesi olduğuna vurgu yapıldı. İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’te Gazze’de başlattığı soykırıma eş zamanlı olarak Batı Şeria’da artırdığı saldırılarında bu tarihten beri 1078 Filistinliyi katlederken 11 bini aşkın Filistinliyi yaralamıştı. 2025 yılı başında kuzeydeki Cenin, Tulkerim ve Tubas’ta kapsamlı operasyonlar düzenleyen işgal ordusu buradaki kamplardan 35 bin Filistinliyi tehcir etmişti. İşgal ordusu, bu süreçte Batı Şeria genelinde 20 binden fazla Filistinliyi de tutuklamıştı.















