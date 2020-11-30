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Dünya Bayraktar TB2 örnek oldu Ukraynalı yetkiliden Yakında Bayraktar benzeri İHAmız olacak açıklaması
AVRUPA

Bayraktar TB2 örnek oldu: Ukraynalı yetkiliden “Yakında Bayraktar benzeri İHA’mız olacak” açıklaması

Ukrayna'nın önemli savunma sanayi firmalarından biri olan UKROBORONPROM'un Başkanı İgor Fomenko, İHA çalışmalarıyla ilgili gelişmeyi açıklarken Türk üretimi Bayraktar TB2'leri örnek gösterdi. Ukraynalı yetkili, "Bir sene içinde kendi üretimimiz Bayraktar benzeri insansız hava aracımız Sokol-300’ü teslim almayı planlıyoruz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Bayraktar TB2
Bayraktar TB2

Ukrayna, kendi üretimleri olan ve Bayraktar’a benzeyen insansız hava aracının (İHA) yakında teslim alacaklarını duyurdu.

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Ukrayna’nın önemli savunma sanayi firmalarından biri olan UKROBORONPROM'un Başkanı İgor Fomenko yaptığı açıklamada, “Bir sene içinde kendi üretimimiz Bayraktar benzeri insansız hava aracımız Sokol-300’ü teslim almayı planlıyoruz. Çok önemli bir proje ve inşallah gerçeğe dönüşecek” ifadelerini kullandı.

Ukraynalı yetkilinin Türkiye üretimi Bayraktar TB2'leri hedef proje olarak görmesi dikkat çekti.

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Ukrayna basınında çıkan haberlerde, Türkiye yapımı İHA’ların Libya’da, Suriye’de ve Karabağ’da ciddi şekilde olayların seyrini değiştirdiği ve Rusya’ya ait Pantsir-S1 tipi hava savunma sistemlerini de imha ettiği altı çizilen detaylar arasında yer almıştı.

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