Bayraktar TB2 örnek oldu: Ukraynalı yetkiliden “Yakında Bayraktar benzeri İHA’mız olacak” açıklaması

Ukrayna, kendi üretimleri olan ve Bayraktar’a benzeyen insansız hava aracının (İHA) yakında teslim alacaklarını duyurdu.

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Ukrayna’nın önemli savunma sanayi firmalarından biri olan UKROBORONPROM'un Başkanı İgor Fomenko yaptığı açıklamada, “Bir sene içinde kendi üretimimiz Bayraktar benzeri insansız hava aracımız Sokol-300’ü teslim almayı planlıyoruz. Çok önemli bir proje ve inşallah gerçeğe dönüşecek” ifadelerini kullandı.

Ukraynalı yetkilinin Türkiye üretimi Bayraktar TB2'leri hedef proje olarak görmesi dikkat çekti.

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Ukrayna basınında çıkan haberlerde, Türkiye yapımı İHA’ların Libya’da, Suriye’de ve Karabağ’da ciddi şekilde olayların seyrini değiştirdiği ve Rusya’ya ait Pantsir-S1 tipi hava savunma sistemlerini de imha ettiği altı çizilen detaylar arasında yer almıştı.

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