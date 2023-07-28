BBC'den Google Alerts iddiası: deprem bildirim sistemi Kahramanmaraş merkezli depremlerde devreye girmedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki işverenlerin mevcut prim borçlarının mücbir sebep düzenlemesi kapsamında 29 Aralık'a ertelendiğini duyurmuştu. Konuya ilişkin bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapıldı. Bakanlığın detaylarını paylaştığı düzenlemeye göre, ödeme vadesi geçmiş borçlar yasal süre içinde ödenmiş sayılacak, gecikme zammı uygulanmayacak.