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BBC'den Google Alerts iddiası: deprem bildirim sistemi Kahramanmaraş merkezli depremlerde devreye girmedi

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin araştırmasında, Google'ın deprem meydana gelmeden bir dakika önceye kadar uyarı sağlayabilen bildirim sistemi "Google Alerts"in, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde devreye girmediği belirtildi.

12:34 . 28/07/2023 Cuma
AA
BBC: Google Alerts deprem bildirim sistemi Kahramanmaraş merkezli depremlerde devreye girmedi.

BBC: Google Alerts deprem bildirim sistemi Kahramanmaraş merkezli depremlerde devreye girmedi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin araştırmasında, Google'ın deprem meydana gelmeden bir dakika önceye kadar uyarı sağlayabilen bildirim sistemi "Google Alerts"in, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde devreye girmediği belirtildi.


BBC'nin haberine göre, Android telefonlarda çalışan bildirim sistemi Google Alerts'in, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bildirim gönderip göndermediği BBC çalışanları tarafından araştırıldı.


Depremin etkili olduğu 3 büyük şehri gezen çalışanlar, sistemin devreye girmediğini bildirdi.


Google yetkililerinin, Kahramanmaraş'ta yaşanan ilk büyük deprem öncesi milyonlarca kullanıcının telefonuna bildirim gönderildiğini ifade etmesine karşın BBC yetkilileri, araştırmaları sonucu alarm alan herhangi bir kişiyle karşılaşmadıklarını belirtti.


ABD'li sismolog Prof. Harold Tobin, Google'ın erken uyarı sistemi hizmeti sunma sözü vererek beklentileri artırdığını söyledi.


Tobin,
"Google'ın insan hayatıyla doğrudan ilişkili bu konuyu takip etme sorumluluğu var."
ifadesini kullandı.

Öte yandan, Google Alerts yetkililerinden Micah Berman ise deprem bildirim sisteminin çalıştığı konusunda ısrarcı oldu.


Berman, BBC'ye,
"Sistemin çalıştığından ve alarm gönderdiğinden eminiz."
dedi.


Google Alerts nasıl çalışıyor?

Google Alerts'in deprem bildirim sistemi 2021'den bu yana Türkiye'de faaliyet gösteriyor.


Sistem, Android telefonların geniş ağı sayesinde çalışıyor. Akıllı telefonlar, küçük sarsıntıları algılayabilen ivmeölçerler barındırıyor.


Google Alerts, ivmeölçerler deprem anında birçok telefonda harekete geçtiğinde depremin merkez üssünü ve büyüklüğünü tahmin edebiliyor.


Sistem, 4,5 ve üstü büyüklükteki bir depremi tespit etmesi halinde Android telefonlara harekete geçme uyarısı gönderiyor.



#BBC
#Google Alerts
#Deprem
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