BBC’den Trump’ın tazminat davasına yanıt: Bu davada kendimizi savunacağız

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2021 yılındaki konuşmasının BBC tarafından montajlanmasına ilişkin tartışmalar, BBC’ye ait olan ve konuyu ilgilendiren eski bir iç yazışmanın sızarak "The Telegraph" gazetesi tarafından yayımlanmasının ardından patlak vermişti. Söz konusu iç yazışma, Panorama belgeselinin Trump’ın 6 Ocak 2021’deki ABD Kongresi baskını günü yaptığı konuşmanın, Trump insanları ABD Kongresi’ni işgale çağırıyormuş gibi gösterecek şekilde montajlandığına işaret etmişti. Panorama programının ilgili bölümünde ABD Başkanı,

"Hep birlikte Kongre binasına yürüyeceğiz ve ben de sizinle olacağım. Tüm gücümüzle gibi savaşacağız. Eğer tüm gücünüzle savaşmazsanız, artık bir ülkeniz olmayacak"