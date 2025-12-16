Yeni Şafak
BBC’den Trump’ın tazminat davasına yanıt: Bu davada kendimizi savunacağız

16:4116/12/2025, Salı
IHA
BBC'den açıklama
BBC'den açıklama

İngiliz yayın kuruluşu BBC’den ABD Başkanı Donald Trump’ın açtığı tazminat davasına ilişkin yapılan açıklamada, "Daha önce de açıkça belirttiğimiz gibi, bu davada kendimizi savunacağız. Devam eden hukuki süreçlere ilişkin daha fazla yorum yapmayacağız" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2021 yılındaki Kongre baskını öncesinde yaptığı konuşmayı konu alan "Panorama" belgeselinde yaşanan montaj skandalı nedeniyle tazminat davası aç-tığı BBC’den açıklama geldi. Yapılan açıklamada,
"Daha önce de açıkça belirttiğimiz gibi, bu davada kendimizi savunacağız. Devam eden hukuki süreçlere ilişkin daha fazla yorum yapmayacağız"
ifadeleri kullanıldı.

Trump dava açmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021’deki Kongre baskını öncesinde yaptığı konuşmayı konu alan
"Panorama"
belgeselinde yaşanan montaj skandalı nedeniyle İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye dava açmıştı. Florida Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde açılan davada, Trump, iftira ile Florida ticari uygulamalar yasasının ihlali suçlamaları kapsamında her biri için ayrı ayrı 5 milyar dolar olmak üzere toplam 10 milyar dolar tazminat talep etmişti. Trump’ın avukatları, 33 sayfalık dava dilekçesinde, BBC’yi "ABD Başkanı Trump’ın yanlış, iftira niteliğinde, aldatıcı, aşağılayıcı, provoke edici ve kötü niyetli bir tasvirini" yayınlamakla suçlamıştı. Dilekçede, "Trump: İkinci Bir Şans mı?" başlıklı belgeselin, 6 Ocak 2021’de Beyaz Saray dışında yaptığı konuşma sırasında Trump’ın destekçilerini açıkça ABD Kongre Binası’na saldırmaya çağırmış gibi görünecek şekilde kurgulandığı belirtilmişti.

Montaj skandalı

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2021 yılındaki konuşmasının BBC tarafından montajlanmasına ilişkin tartışmalar, BBC’ye ait olan ve konuyu ilgilendiren eski bir iç yazışmanın sızarak "The Telegraph" gazetesi tarafından yayımlanmasının ardından patlak vermişti. Söz konusu iç yazışma, Panorama belgeselinin Trump’ın 6 Ocak 2021’deki ABD Kongresi baskını günü yaptığı konuşmanın, Trump insanları ABD Kongresi’ni işgale çağırıyormuş gibi gösterecek şekilde montajlandığına işaret etmişti. Panorama programının ilgili bölümünde ABD Başkanı,
"Hep birlikte Kongre binasına yürüyeceğiz ve ben de sizinle olacağım. Tüm gücümüzle gibi savaşacağız. Eğer tüm gücünüzle savaşmazsanız, artık bir ülkeniz olmayacak"
ifadelerini kullanırken gösterilmişti. Diğer yandan konuşmada, "Tüm gücümüzle gibi savaşacağız" ifadesiyle başlayan kısmın, Trump’ın konuşmasının 54 dakika ilerisinden kesilerek önceki ifadelerine eklenmek suretiyle montajlandığı ve bu şekilde konuşmanın çarpıtıldığı ortaya çıkmıştı.



